Hoera: Spyker kan weer een doorstart maken!

Er is eindelijk een doorbraak in de Spyker-zaak.

Hoe omschrijf je de Nederlandse autofabrikant Spyker het beste in één zin? Op onze automerkenpagina van Spyker hebben we een poging gedaan: Spyker is een Nederlands sportwagenmerk dat maar niet van opgeven weet. Eind 2021 kondigde het bedrijf nog aan terug te komen in 2022 dankzij een nieuwe investeerder. Daar kwam niets van terecht.

Hierna kreeg Spyker-kopstuk Victor Muller nog te maken met een aangifte wegens fraude, maar van een moderne C8 kwam het niet. Nog niet, want er zit weer leven in het automerk met het meeste doorzettingsvermogen.

Goed bericht van curator

RTL Z dook in de berichtgeving van de curator omtrent de Spyker NV-zaak. Het is geen goed teken als het bericht begint met het 22e faillissementsverslag van het bedrijf. Hoe dan ook, dit verslag geeft de stand van zaken weer van Spyker. Wat blijkt? Het is de curator gelukt om de merkrechten bij Victor Muller los te pulken en te verkopen aan een nieuwe eigenaar.

De curator vertelt over de gang van zaken aan de economische redactie van RTL. Hij heeft het voor elkaar gekregen om Muller en de zijne te betichten van ‘onbehoorlijk bestuur’. Daardoor kunnen de oud-topmannen aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van Spyker.

Komt er een Spyker-doorstart?

De merkrechten zijn aan een nu nog onbekende koper verkocht. Zodra de rechter toestemming heeft gegeven voor de verkoop, wordt de identiteit bekend. Hopelijk krijgen we dan ook te horen wat de nieuwe baas van plan is. Toch weer vliegtuigen bouwen? Een nieuwe C8? De comeback van het F1-team? Het blijft nog even gissen.

Het verkoopbedrag zou ”een acceptabele opbrengst” zijn. De curator heeft er geen veiling voor nodig gehad. De curator spreekt over een ”uitstekende deal voor de schuldeisers”, waardoor er geen veiling aan te pas hoefde te komen. Tegen het einde van dit jaar zouden de schuldeisers hun geld al terug kunnen hebben.

Radiostilte

En Muller? Die blijft stilletjes achter in Spanje. Hij is schriftelijk op de hoogte gesteld van het oordeel van de curator. Het was volgens de curator lastig onderhandelen met Muller: “Aanvankelijk heb ik geprobeerd om met Muller tot een overeenkomst te komen. Dat leek heel lang mogelijk, maar omdat hij zijn toezeggingen niet kon nakomen, moesten we hiervoor kiezen.”

De curator had het zelf ook graag anders zien gaan. Over de ex-Spyker-baas zegt hij: ”Het houdt een keer op. Als je vijf jaar lang geen investeerders vindt die vertrouwen hebben in je plannen en een paar miljoen op tafel willen leggen, moet je misschien tot de conclusie komen dat het niet gaat lukken.”

De nieuwe ontwikkeling is ook met Muller gedeeld, maar de ex-Spyker-baas reageert niet. Ook daar is de curator niet blij mee: “Dat kan mogelijk ook nog leiden tot juridische procedures. Muller is hier heel laconiek over, door vanuit Spanje niet te reageren op mijn brief.”

De kopzorgen voor Muller houden dus nog niet op, maar het begin van het einde van zijn Spyker-imperium is wel ingezet. Maar vergeet niet: het blijft Spyker en het blijft Victor Muller. We zijn benieuwd welke konijn ze als volgt uit de hoge hoed gaan toveren.

