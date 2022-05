Staar naar je auto vanuit de huiskamer in dit Rotterdamse appartement

Dan moet je wel wat leukers rijden dan een Volkswagen Up om er echt van te genieten. Een glazen inpandige garage in dit appartement in Rotterdam.

Voor veel mensen is ons favoriete blik met vier wielen maar een stuk vervoer. Het mag buiten staan en sommigen kijken niet op van een deukje min of meer. Hoe anders is dat met petrolheads. We geven onze auto’s het liefst een prachtig plekje in huis. Helaas is de ruimte of de mogelijkheid daar niet altijd voor. Dit appartement in Rotterdam met inpandige garage heeft wel zoiets gecreëerd.

Het gaat hier om een appartement in het noorden van de Maasstad in de buurt van het centrum. Het opgeknapte appartement heeft een uniek binnenkomen. De voordeur is meteen de garage. Stap binnen en je bolide is het eerste wat je ziet. Naast de garage is meteen de huiskamer.

Helaas is het niet heel goed gefotografeerd door de makelaar, maar tussen de garage en de huiskamer zit veel glas. Daardoor kun je vanaf de bank staren naar je auto. Geweldig toch? De auto als een soort kunstwerkje voor in huis. Veel beter dan een schilderij of een beeld ter decoratie.

Het appartement is met een vraagprijs van 525.000 euro op Funda niet voor iedereen weggelegd. Voorheen had deze woning de functie als autogarage. Het is in 2020 gerenoveerd en omgebouwd naar een dubbele benedenwoning. Boodschappen uitladen was nog nooit zo relaxed. Nu nog een leukere auto verzinnen dan de Volkswagen op de foto, maar dat is niet zo moeilijk.