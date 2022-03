Met een elektrische auto sta je vaker bij de garage

Maar je bent wel goedkoper uit dan een gewone auto. De elektrische auto en een garage blijkt een bekende combinatie.

Het voordeel van een nieuwe auto ten opzichte van een occasion is dat je minder vaak naar de garage hoeft. Althans, dat hoop je dan maar. Dat is helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Nieuwe auto’s zitten boordevol techniek en dan kan het toch voorkomen dat je langs de garage moet. Voor een vage foutmelding bijvoorbeeld, of een technisch mankement.

Elektrische auto garage

Met een elektrische auto is de kans groter dat je naar de garage moet in vergelijking met een auto op diesel of benzine. Dat blijkt uit een onderzoek van Multiscope in opdracht van BOVAG en RAI Vereniging. Het resultaat van het onderzoek werd gepubliceerd in de Aftersales Monitor. Gemiddeld gezien staat de EV-rijder 1,76 keer bij de garage en een auto met verbrandingsmotor 1,73 keer. Het gaat hier niet meteen om onderhoud of een reparatie. Een bandenwissel van winter naar zomerbanden is immers ook een garagebezoek.

Ondanks de grotere kans op bezoekjes, zijn de rekeningen voor EV-rijders wel lager. De momenten dat de benzine- of dieselrijder bij de garage staat is de kans op de presentatie van een hogere rekening groter. Een bestuurder van een elektrische auto was in 2021 gemiddeld 348 euro kwijt aan garagekosten. De eigenaar van een auto met verbrandingsmotor moet gemiddeld 548 euro aan garagerekeningen betalen.

De gemiddelde onderhoudsbeurt van een elektrische auto komt uit op 193 euro. In het geval van een auto met verbrandingsmotor ben je gemiddeld 317 euro kwijt. Een elektrische auto heeft minder bewegende delen in vergelijking met een auto met verbrandingsmotor. Op de lange termijn zou je met een EV dan ook goedkoper uit moeten zijn qua onderhoud. De slijtageonderdelen gaan, met uitzondering van de banden, ook langer mee. De remmen worden bijvoorbeeld veel minder vaak aangesproken met een EV omdat de auto vaker remt op de elektromotor.