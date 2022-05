Compleet nieuwe Ford e-Transit helemaal officieel

De compleet nieuwe Ford e-Transit is handig als je op locatie accu’s moet opladen.

Elektrische bedrijfswagens zijn geen nieuw fenomeen, maar helaas ook nog geen gemeengoed. Het is namelijk een beetje afhankelijk per toepassing of een elektrische bedrijfsauto wel geschikt is.

Als het gaat om heel veel korte stukjes in stedelijke omgevingen, is het een topoplossing. Heb je bedrijfswagens nodig voor langere afstanden, zijn ze bijna ongeschikt.

De meeste elektrische bedrijfswagens hebben een relatief kleine actieradius. Maar net als bij personenwagens wordt dat ook bij de busjes beter. Vandaag is het de beurt aan de compleet nieuwe Ford e-Transit om de bakens te verzetten.

Design

Het eerste wat opvalt: Ford heeft zich gelukkig niet ingehouden qua design. Natuurlijk helpt het lichtblauwe kleurtje mee, maar ook de grille is een opvallende designfeature, evenals de lichtbar tussen de koplampen.

Over de techniek Fords nieuwe bus is nog niet heel erg veel bekend, op een paar interessante details na. Uiteraard gaan we die in dit artikel even met je doornemen. De compleet nieuwe Ford e-Transit heeft namelijk dezelfde accutechnologie als de F-150 Lightning.

Dit betekent onder andere dat je de Transit kan gebruiken om zwarre karren te trekken en dat snelladen mogelijk is. Ook heel erg tof: je kunt gewoon al je gereedschap opladen met de elektrische Transit.

Specificaties compleet nieuwe Ford e-Transit

Verdere specificaties zijn er nog niet, op de beoogde range na. Op een volle accu kun je maximaal 380 kilometer halen. Dat is iets verder dan de Stellantis-bussen komen, maar heel erg genereus is het nog niet.

Wellicht dat er later nog andere accupakketten beschikbaar komen. Kleine kanttekening, bij dit soort bedrijfsauto’s is een grotere accu niet altijd direct een voordeel, omdat ten soms koste gaat van het toelaatbaar gewicht.

Over accupakketten gesproken, daar is verder nog niets bekend over. Zowel qua keuze als capaciteit tasten we nog in het duister. Ook over de motoren is nog niets bekend, behalve dan dat het een elektromotor is, uiteraard.

Ford zal ongetwijfeld de verdere details (plus prijzen) later nog uit de doeken doen. Wel weten we wanneer de auto in productie gaat. In 2023 start de productie van de compleet nieuwe Ford e-Transit in Turkije.

