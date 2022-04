Omdat geen auto hetzelfde is en in veel gevallen ook niet hetzelfde mag blijven deze lezersvraag. Wat heb jij allemaal aan jouw auto veranderd?

Niets is zo persoonlijk als de smaak in auto’s. Natuurlijk heb je een voorkeur voor een bepaald merk, model, carrosserievorm of motorisering, maar daar begint het in veel gevalen pas. Veel mensen vinden hun auto nooit helemaal af en modificeren erop op los dat het een lieve lust heeft.

Onze @willeme bijvoorbeeld. Als hij een auto heeft gekocht, weet je dat hij er binnen een jaar compleet anders uitziet. Geen uitzonderingen. Of die andere collega @rubenpriest dan. Die verandert niet zoveel aan het uiterlijk, maar het onderhuidse van zijn Audi S3 is wel compleet aangepakt,

Andere collega’s als @wouter en @720s hebben een ander setje velgen onder hun bolides gezet. Als begin denk ik, want het schijnt een soort virus te zijn, dat modificeren. Als je het te pakken hebt, kom je er niet meer vanaf.

Wat heb ik aan mijn auto veranderd?

Ondergetekende is niet zo van het modificeren. Sterker, totaal niet zelfs. Ik noem mezelf geregeld een originaliteits-nazi. Wat mij betreft hebben de ontwerpers ervoor geleerd en hebben die het best mogelijke product afgeleverd. Zeker aan de buitenkant. Dus voor mij geen booskijkers, +15pk-striping of andere zaken.

Motorisch tunen vind ik dan weer geen enkel probleem. Heb ik met mijn Cayenne ook gedaan. ‘Chipje’ erin en hoppetee, 65 pk extra. Maar daar houdt het voor mij ook wel een beetje mee op.

Ik heb in het verleden bij twee auto’s iets aan het uiterlijk veranderd. Bij mijn eerste auto, een zwarte Renault Clio 1.8 RSi zijn er velgen van een Clio 16V ondergegaan en daarna heb ik hem iets verlaagd. En mijn Mini Cooper 1.3i heeft ooit een andere uitlaat gekregen. Verder bleven ze origineel. Zoals de ontwerper het heeft bedoeld dus!

Maar wat heb JIJ aan je auto veranderd?

Maar genoeg over mij en mijn collega’s, we willen het eens over jou gaan hebben. Want de lezersvraag is natuurlijk ‘wat heb jij aan jouw auto veranderd’? Heb jij jouw heilige koe een complete make-over gegeven, of heb je liever geen polonaise aan je lijf en hou je hem lekker origineel?

En als laatste, waarom heb je dat wel of niet gedaan? Zijn we ook benieuwd naar. Dus, brand los in de comments. Wat heb jij allemaal aan je auto veranderd?