Stel nu je eigen Jaguar C-Type Continuation samen - Autoblog.nl

Het prijskaartje van de Jaguar C-Type Continuation is waarschijnlijk zo hoog dat het merk dit niet eens durft te communiceren.

De Britten houden van tradities en alles wat oud is. Zo zijn de autofabrikanten daar ook maar wat druk met het opnieuw in leven blazen van iconische modellen. Aston Martin doet dat en ook Jaguar heeft een eigen Continuation-programma. Dit keer is het de C-Type die Jaguar weer tot leven laat komen als Continuation-model.

De oorspronkelijke C-Type werd gebouwd van 1951 tot en met 1953. Het model werd destijds getekend door Malcolm Sayer. De auto groeide uit tot een icoon. Onder andere vanwege het feit dat de C-Type meteen wist te winnen met zijn eerste deelname aan de 24u van Le Mans in 1951. Daarnaast was de C-Type de eerste raceauto in 1952 met schijfremmen. Een jaar later, in 1953, werd opnieuw de 24u van Le Mans gewonnen met de C-Type.

Jaguar C-Type Continuation

Het is een zeldzame klassieker. Slechts 53 exemplaren werden er gemaakt. Vandaag kondigt Jaguar Classic aan dat de C-Type er als Continuation gaat komen. Er worden er acht van gemaakt. Prijzen communiceert Jaguar niet. Reken maar dat dit niet voordelig gaat zijn.

Elke C-type Continuation wordt gebouwd volgens de specificaties van de auto die in 1953 de race in Le Mans won. Onder de kap huist een 3.4-liter grote zescilinder lijnmotor met drie dubbele Weber 40DCO3-carburateurs. De schijfremmen zijn weer present en het vermogen ligt op 220 pk. Om het Continuation zo nauwkeurig mogelijk te bouwen hebben ingenieurs van Jaguar Classic scandata, gegevens en originele tekeningen van de C-type geraadpleegd.

Voor het eerst is het bij Jaguar Classic mogelijk om een model in de configurator samen te stellen. In de Classic Visualiser is de C-Type opgenomen. Je kunt kiezen uit twaalf kleuren en acht kleuren voor het interieur. Daarnaast zijn er enkele opties beschikbaar, zoals racenummers en badges. Tevens kun je FIA gekeurde racegordels en rolbeugels laten installeren. Doe je dit, dan heb je meteen een goedgekeurde Jaguar C-Type Continuation om deel te kunnen nemen aan officiële historische races.