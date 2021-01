En dit is de vernieuwde Tesla Model X met 1.020 pk! - Autoblog.nl

Niet alleen de Tesla Model S is in het nieuw gestoken, ook voor de Model X heeft het merk nieuws te melden in vorm van een 2021 model.

Met een update voor de Tesla Model S kan de Model X natuurlijk niet achterblijven met een 2021 variant. Net als de S, heeft de Model X het opgefriste interieur gekregen met een nieuw stuur en twee schermen.

2021 Tesla Model X

Er zijn wel verschillen tussen de Model S en de Model X. Niet alleen op het gebied van prestaties, maar ook op het gebied van varianten. De Model X komt er in twee smaken. Namelijk als Long Range en als Plaid. De Long Range heeft een geschatte actieradius van 580 kilometer. De topsnelheid ligt op 250 km/u en de kolos snelt in 3,9 seconden naar 100 km/u. Prijzen beginnen bij 99.990 euro voor de Tesla Model X Long Range.

Daarboven zit de Model X Plaid. De Amerikaanse autofabrikant communiceert een actieradius van 547 kilometer voor dit model. Dit is eveneens een schatting, dus bijt je niet vast op het vermelde bereik. Ondanks zijn formaat weet het apparaat in slechts 2,6 seconden naar 100 km/u te snellen. Het vermogen bedraagt volgens Tesla 1.020 pk. De topsnelheid ligt op 262 km/ en is daarmee beduidend lager in vergelijking met de Model S Plaid.

Voor zowel de Tesla Model X Long Range als de Plaid is het zo dat de verwachte levering voor september 2021 staat. Door de strengere bijtelling voor de elektrische auto in Nederland zal het geen topper worden. Verwacht deze 2021-versie dus mondjesmaat op de Hollandse wegen.