In deze Jag zijn 3.800 manuren gestoken - Autoblog.nl

Het resultaat mag er zijn.

Met de huidige eisen qua veiligheid is het helaas niet meer mogelijk de elegante, ranke vormen van de jaren ’60 te reproduceren. Deze periode zal daarom waarschijnlijk voorgoed een hoogtepunt blijven als het om autodesign gaat. Een waardige opvolger van de E-type ontwerpen is daarom een onmogelijke opgave, hoewel de F-type op zijn eigen manier bloedmooi is. Toch heeft deze auto niet de stijl die de E-type wel heeft.

Een moderne E-type bouwen zit er dus niet in, maar een oude E-type moderniseren kan wel. Eagle is er groot mee geworden, maar zij zijn niet de enigen die zich hiermee bezig houden. Het eveneens Britse Helm Motorcars heeft ook een poging gedaan.

In tegenstelling tot Eagle eerbiedigt Helm het originele design van de Jaguar E-Type. Niet dat Eagle het design verprutst (integendeel), maar bij Helm Motorcars wagen ze zich hier niet aan. Daar is ook wat voor te zeggen. Aan het exterieur is daarom weinig bijzonders te zien. Los van het feit dat deze auto er fabrieksnieuw uitziet, uiteraard.

In het interieur heeft Helm zich wat meer gepermitteerd. Het interieur is volledig bekleed in suede en leer. Daarachter gaan speciaal vervaardigde aluminium panelen schuil. Een bijpassend bagageset wordt ook meegeleverd, zodat je nog stijlvoller voor de dag kunt komen.

Waar het design geen verbetering nodig heeft, is er op technisch vlak wel ruimte voor verbetering bij een auto van deze leeftijd. De E-type is daarom door Helm voorzien van een nieuwe handgeschakelde vijfbak, elektronische stuurbekrachtiging, remmen met zes zuigers en een afstelbare ophanging. Ook zijn voorruitverwarming, soft close-deuren en een airco toegevoegd aan de uitrusting.

Onder de aluminium motorkap huist nog steeds de 3,8 liter zes-in-lijn. Deze heeft wel wat meer vermogen gekregen, namelijk 304 pk. Alles bij elkaar hebben ze bij Helm zo’n 3.800 manuren in deze Jaguar E-type gestoken, naar eigen zeggen. Dit is nummertje 1, Helm is van plan in totaal 20 gemoderniseerde E-types aan de man te brengen. In tegenstelling tot de Eagle Speedster heb je gewoon een dak en een volwaardige voorruit, dus een helm is niet nodig.