Stem op de Autoblog Auto van het Jaar 2020 ! - Autoblog.nl

Welke auto moet in 2020 Autoblog Auto van het Jaar worden?

We hebben natuurlijk een ‘interessant’ jaar achter de rug. Op autogebied gingen alle autobeurzen aan ons voorbij, maar toch was er nog genoeg nieuws zodat we weer een goed gevuld lijstje hebben waaruit jullie je favoriet kunnen kiezen. Want inderdaad, wij maken de shortlist en jullie bepalen wie de Autoblog Auto van het Jaar 2020 wordt.

Voor de Autoblog Auto van het Jaar 2020 maken we altijd een shortlist met een select aantal kandidaten. In dit geval zijn er negen gegadigden. Om het lijstje enigszins overzichtelijk te houden kiezen we maximaal één model per merk. Zo bracht BMW ons bijvoorbeeld de 2 Serie Gran Coupé, de 128Ti, de M2 CS en de 4 Serie Coupé dit jaar, maar is de 4 Serie Coupé gekozen als de uiteindelijke kandidaat.

Jullie kiezen dus de winnaar en de kandidaten zijn allemaal auto’s die daadwerkelijk in 2020 voor het eerst leverbaar werden of worden. Winnaars van recente voorgaande jaren waren de Porsche Taycan (2019), Alpine A110 (2018), Porsche Panamera Sport Turismo (2017), de Alfa Romeo Giulia (2016) en de Volvo XC90 (2015).

Vorig jaar won de Porsche Taycan, dat betekent dat de primeur voor de eerste elektrische auto die er met de titel vandoor gaat al vergeven is. Gaat een elektrische auto in 2020 opnieuw winnen? De Polestar 2, Volkswagen ID.3 en de Fiat 500e staan op de lijst. We maken de winnaar bekend op Eerste kerstdag in de uitzending van de Nationale Autoshow op BNR.

Autoblog Auto van het Jaar 2020? Stem nu! Kies een van de kandidaten hieronder * Toyota Yaris GR Aston Martin DBX Land Rover Defender Volkswagen ID.3 Polestar 2 Porsche 992 Turbo S Ferrari Roma Fiat 500e BMW 4 Serie Coupé



Let op: stemmen kan alleen via de site