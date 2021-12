Dit is de Autoblog Auto van het Jaar 2021!

De autoharten hebben gesproken. Dik 7.600 keer werd er gestemd op de negen finalisten. Maar er kan maar een auto winnen.

En de winnaar is…

We laten je niet langer in spanning: de Autoblog Auto van het Jaar 2021 is de Porsche 911 GT3 Touring! Misschien wel de lekkerste 911-uitvoering van dit moment. Minder extreme styling, maar wel topingrediënten waarvan iedereen smult. Nadat de stembussen werden geopend op 10 december nam de 911 GT3 Touring direct een flinke voorsprong. Die gaf hij gedurende de hele verkiezing niet meer uit handen.

Tweede en derde plaats

De Porsche 911 GT3 Touring kreeg in totaal 1.664 stemmen. Op de tweede en derde plek zijn interessante elektrische auto’s geëindigd, respectievelijk de Hyundai IONIQ 5 (1.239 stemmen) en Kia EV6 (1.071 stemmen). Benieuwd naar de volledige Autoblog Auto van het Jaar 2021-uitslag? Check dan onderstaand overzicht. Iedereen bedankt voor het stemmen!

plaats aantal stemmen merk – model 1 1.664 Porsche 911 GT3 Touring 2 1.239 Hyundai IONIQ 5 3 1.071 Kia EV6 4 794 BMW M3/M4 5 788 Mercedes-Benz EQS 6 605 Audi RS3 7 534 Ferrari 296 GTB 8 533 Tesla Model Y 9 398 Ford Mustang Mach-e

Einduitslag Autoblog Auto van het Jaar 2021

Bekendmaking op nationale radio

Tijdens de Nationale Autoshow van BNR mochten we de einduitslag bekendmaken. Jasper Koek, PR-manager van Porsche in Nederland, laat in een reactie weten het een hele eer te vinden dat jullie, de lezers van Autoblog, zo gecharmeerd zijn van de 911 GT3 Touring. Hij bedankt iedereen die heeft gestemd.

Autoblog Auto van het Jaar-verkiezing keert terug in 2022

In 2022 selecteert de redactie van Autoblog opnieuw negen kandidaten. Uiteraard openen op dat moment opnieuw de stembussen. Kandidaten van de Autoblog Auto van het Jaar-verkiezing spreken tot de verbeelding, hebben aansprekende techniek en bieden rijplezier. Wij zijn benieuwd welke lijst in de loop van 2022 zal ontstaan.

Eerdere winnaars van de Autoblog Auto van het Jaar-verkiezing waren de Volvo XC90 (2015), Alfa Romeo Giulia (2016), Porsche Panamera Sport Turismo (2017), Alpine A110 (2018) en Porsche Taycan (2019). In 2020 was de Polestar 2 de publiekslieveling van Autoblog.nl-lezers.

