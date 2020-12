Bugatti laat klanten proeven aan Chiron Pur Sport - Autoblog.nl

Voor sommigen zal dat naar meer smaken en dus zal Bugatti de nodige orders binnenvissen voor de Chiron Pur Sport.

Er zullen ongetwijfeld Bugatti-klanten zijn die een order plaatsen voor een auto zonder deze te hebben gezien of gereden. Maar niet iedereen zal blind meer dan drie miljoen euro neertellen voor een auto zonder een proefrit te hebben gemaakt. Daarom organiseert Bugatti zo nu en dan events om klanten kennis te laten maken met één van hun auto’s.

Bugatti met Chiron Pur Sport naar de VAE

Bugatti probeert momenteel de Chiron Pur Sport te slijten en deed onlangs de Verenigde Arabische Emiraten aan. In Dubai werd een lokaal event op touw gezet om de klantenkring daar kennis te laten maken met de hypercar. Uiteraard ging alles volgens de richtlijnen die in het land op dat moment golden. Het was voor het eerst dat de Pur Sport kilometers maakte in de Verenigde Arabische Emiraten.

De VAE is een belangrijk land voor Bugatti, want een groot deel van de klandizie is in dit land gevestigd. Logisch dus dat de Franse autofabrikant zo groot uitpakt. Niemand minder dan Bugatti CEO Stephan Winkelmann was hoogst persoonlijk aanwezig tijdens het event.

Uiteindelijk moet Bugatti in totaal maximaal 60 handtekeningen binnen harken. Want er slechts 60 stuks gebouwd van de Chiron Pur Sport. Helaas heeft het automerk niet bekendgemaakt hoeveel klanten naar aanleiding van het event overtuigd waren van de Pur Sport. Gelukkig hebben we de foto’s nog.