Wordt SsangYong het eerste slachtoffer van de coronacrisis? - Autoblog.nl

SsangYong zou zomaar eens een van de eerste slachtoffers van de coronacrisis kunnen zijn.

Dalende autoverkopen, fabrieken die weken of zelfs maandenlang stilstonden, dealers die minder onderhoud uit kunnen voeren… Autofabrikanten wereldwijd hebben het dit jaar ongelofelijk zwaar gehad. Door de coronacrisis was het lastig om auto’s te maken én te verkopen. Desondanks lijkt de pandemie er tot nu toe niet te hebben geleid dat autofabrikanten stoppen met bestaan. Al zou dat binnenkort zomaar eens kunnen veranderen.

SsangYong

Automotive News Europe heeft namelijk nogal slecht nieuws over SsangYong. De autofabrikant moest maandag 14 december voor ruim 44 miljoen euro aan meerdere leningen terugbetalen, maar miste die deadline. SsangYong heeft daarom curatele aangevraagd. Het bedrijf hoopt van de rechter drie maanden de tijd te krijgen om met schuldeisers te babbelen over de schulden, om zo de werkzaamheden nog enigszins voort te kunnen zetten. Maar de toekomst voor SsangYong is alles behalve rooskleurig.

Moederbedrijf Mahindra & Mahindra – die ook Pininfarina en Peugeot Motocycles als dochterbedrijven heeft – probeert ondertussen zijn belang in SsangYong te lozen. Het Indiase bedrijf is voor 75 procent eigenaar van de Zuid-Koreaanse autofabrikant, maar is sinds juni aan het zoeken naar een koper. Mahindra kocht de aandelen in 2010, toen SsangYong op het randje van omvallen stond. Tien jaar later lijkt er niet bijzonder veel te zijn veranderd.

SsangYong verkocht van januari tot november 96.825 auto’s. Dat is twintig procent minder dan vorig jaar. Met andere woorden, SsangYong verkocht al minder auto’s, maar dankzij de coronacrisis is het nóg erger geworden. Ter vergelijking: Tesla, qua productieaantallen gezien een relatief kleine speler op de mondiale markt, produceerde in het derde kwartaal van dit jaar 145.036 auto’s. Je zou denken dat een bedrijf dat alleen maar goedkope SUV’s bouwt wel betere verkoopcijfers weet te realiseren. Helaas voor Mahindra blijkt het tegendeel echter waar te zijn.

Foto: SsangYong Tivoli van @RaoulKroes, via Autojunk.nl.