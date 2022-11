Steun het goede doel met deze tennisbal kleurige Mercedes

Let’s go Roger, let’s go. Deze tennisbal kleurige Mercedes is bedoeld voor het goede doel.

Het was altijd een lastige keuze. Wilde je nou een Mercedes-AMG GT 63 S E Performance hebben, of wilde je het goede doel steunen? Het zijn moeilijke beslissingen om te nemen in het leven. Gelukkig kan je nu eindelijk beide tegelijk doen. RM Sotheby’s veilt eind deze maand namelijk een speciale GT 63 S E. Het ding heeft nog een kleurtje ook!

De kleur in kwestie doet je wellicht denken aan een tennisbal. Dat heeft alles te maken met Roger Federer. De tennisheld die 20 Grand Slam titels achter zijn naam heeft staan, specificeerde het kleurtje Electric Beam. De kleur is een referentie naar de kleur van de gemiddelde bal waar de Zwitser tegenaan pleegde te rammen. Tevens heeft Rodger er zijn eigen krabbel opgezet.

De opbrengst van de veiling komt ten goede aan een publiek tennisproject in Londen waar Federer zijn steun aan verleent. Onderhuids is de auto krek eender aan elke andere GT 63 S E. Dat wil zeggen dat de bemmende V8 gekoppeld is aan elektropower. Het piekvermogen is met 843 pk niet mals te noemen. De auto kan 316 kilometer per uur halen en knalt je in luxe binnen 2,9 seconden naar de honderd. Als bonus kan je 12 kilometer volledig elektrisch rijden.

Bieden dan maar dus…Of was jij altijd groter fan van Djokovic en Nadal?