Stop maar met F1 kijken, Verstappen wint toch wel

Heerlijk, al die gefrustreerde Britten, die het minder leuk vinden dat Verstappen wint.

Het Formule 1 seizoen is tot nu toe niet heel erg spannend geweest. Red Bull heeft de eerste acht races gewonnen en gezien de overspeed die het team uit Milton Keynes heeft, lijkt het erop dat er iets geks moet gebeuren wil een ander team winnen.

Verstappen wint toch wel

Voor eenvoudig wereldkampioen Damon Hill is het voldoende redenen voor alle teams om het jaar voor gezien te houden. Aan Autosport laat hij het volgende optekenen:

Ik denk dat Mercedes een stap heeft gezet, maar de vraag is waar het einde zit van de ontwikkelingscurve.



Dit seizoen is de enige factor van spanning of er een team is dat elke race gaat winnen. Om het gat te dichten om druk te kunnen zetten op Red Bull, moeten de teams eigenlijk al bezig zijn met volgend jaar. We horen al geluiden dat teams al kijken naar volgend jaar, maar ook dit jaar naar upgrades toepassen.



Ze kunnen beter hun pijlen op de auto van volgend jaar richten. Dus ik denk niet dat Red Bull ingehaald gaat worden dit jaar. Je hoopt dat ze het rustig aan doen en de andere teams druk kunnen zetten, maar dat moet niet te koste gaan dat je in 2024 niet meer competitief bent. Damon Hill, vindt het zo niet meer leuk.

Ondanks dat Red Bull in Engeland gevestigd is, zijn de Britten niet heel erg fan van Red Bull. Opmerkelijk genoeg hoorden we van 2014 tot 2020 nauwelijks van dit soort geluiden over een dominant team (Mercedes won toen geregeld een race).

Troef van Aston Martin

Ondanks dat Red Bull een enorme voorsprong heeft dit jaar, heeft Aston Martin een troef achter de hand. Ten eerste zijn ze op dit moment het tweede team als het gaat om snelheid, met Mercedes er vlak achter. Wij verwachten dat Aston Martin nog een flinke stap kan doen op het gebied van aerodynamische ontwikkeling aan de auto.

Vorig jaar scoorde het team erg slecht (zevende overall), maar daardoor hebben ze relatief gezien erg veel tijd in de windtunnel. Dit terwijl Red Bull juist extra weinig windtunnel-tijd heeft. Dit vanwege het feit dat ze vorig jaar beide kampioenschappen hebben gewonnen, maar ook omdat ze de budget-cap hebben overschreden.

Dan is het woord nu aan u waarde lezer, gaat Red Bull dit seizoen alle races winnen? Of gaat Ferrari verassen met een strategische meesterzet? Laat het weten, in de comments!