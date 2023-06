Betalen naar gebruik: overheid hoopt dat je niet fraudeert..

Er is weer nieuws van de overheid over het ‘betalen naar gebruik’ plan. Een onderzoek dat laat zien dat het plan rammelt.

Zo, dat is een lekkere binnenkomer. Vandaag zendt het kabinet een brief naar de Tweede Kamer met een update over het voornemen om Betalen naar Gebruik in te voeren als vervanging van het huidige Motorrijtuigenbelasting systeem.

Het systeem dat uiterlijk in 2030 ingevoerd moet zijn en waarbij je gaat betalen op basis van de kilometers die je daadwerkelijk rijdt met je auto.

Er zijn vervolgonderzoeken gedaan waarin vooral gekeken werd naar drie zaken.

Hoe kan de beprijzing naar KM’s worden ingevoerd en tegen welk tarief? Moet er bijvoorbeeld een apart tarief komen voor personenauto’s en bestelwagens, of een ander tarief voor EV’s? Wat zijn de inkomenseffecten en hoe verandert de belastingdruk Wat kunnen we voorspellen over het nalevingsgedrag van de berijders?

We zoomen even in op nummer 3. Het kabinet moet natuurlijk een inschatting maken van hoe wij, de burger, ons gaan gedragen wanneer het nieuwe systeem ‘live’ gaat.

Wat is Betalen Naar Gebruik?

Nog even het geheugen opfrissen, wat is de bedoeling ook al weer en waarom winden mensen zich er zo over op. Op zich is iedereen natuurlijk voorstander van een systeem waarbij de mensen die het meeste verbruiken of het meeste rijden, ook het grootste deel van de kosten dragen. De vervuiler betaalt!

Nu is dat bij autorijden natuurlijk altijd een mooie discussie (gewicht van EV’s, vs uitstoot om maar iets te noemen). Maar het kabinet heeft bedacht dat we op basis van de kilometerstanden van auto’s gaan afrekenen.

Dit betekent dat je op basis van alle gereden km’s in een periode wordt belast. Maakt niet uit wanneer je ze hebt gereden maar ook niet WAAR. Dit is natuurlijk tegen het zere been, want ook je KM’s in Frankrijk op vakantie waar jij net als wij TOL voor betaalt, worden dan nog een keer belast. Klinkt niet geheel rechtvaardig, maar misschien komt er nog een goede oplossing!?

Overigens bestaat het vermoeden dat Betalen naar Gebruik serieus duur kan worden wanneer jij met je auto naar het werk moet en er wordt al gevraagd om compensatie.

Uitkomst onderzoek KPMG / ARUP naleving Betalen naar Gebruik

Nou, om kort te zijn: Nee! Bij betalen naar gebruik houdt men in eerste instantie vast aan ALLE km’s. De vraag is dus wat de overheid kan verwachten van het gedrag van berijders, op basis van een aantal uitgangspunten bij de invoering:

Taken voor BnG (betalen naar gebruik) sluiten zo veel als mogelijk aan bij bestaande taken van bestaande organisaties, bijvoorbeeld bestaande taken in het kader van MRB (motorrijtuigenbelasting) of handhaving van tellerfraude.

basis van het systeem. Connected car data kan in de toekomst mogelijk gebruikt worden voor een deel van het wagenpark mits aan specifieke voorwaarden wordt voldaan. Dit onderzoek richt zich in de kern op (handmatige) registratie. Voorafgaand aan inwerkingtreding van BnG wordt informatie verzameld om een

goede inschatting van het verwachte jaarkilometrage te maken. (redactie: voor de inschatting van de voorschotheffing voor jaar 1)

Bron: Open overheid

Met andere woorden: er komt dus GEEN kastje in je auto! Alles draait om (handmatig) registreren door personen van tellerstanden op bepaalde momenten. Op gezette momenten wil de overheid dus weten wat jouw kilometerstand is om vervolgens een rekening te sturen. Of beter gezegd een naheffing, want ze gaan natuurlijk alvast een voorlopige aanslag sturen vooraf.

Conclusie onderzoek

Er zal dus een systeem worden opgetuigd waarbij naast de bestaande momenten dat er een registratie wordt gemaakt van je tellerstand (APK, onderhoudsbeurt, banden wisselen) eventueel ook nieuwe momenten worden ingebouwd. Maar tussendoor heb je natuurlijk alle mogelijkheden om je tellerstand te manipuleren. En dat erkent het onderzoek ook.

Er zijn verschillende partijen die een rol gaan spelen bij de invoering van het systeem. Een daarvan is het Openbaar Ministerie, die moet gaan handhaven, maar ziet daar geen grote rol, hooguit bij grote fraudezaken en niet in individuele gevallen. Het RDW heeft een taak bij het registreren van de tellerstanden en ziet waarschijnlijk wel kans om haar eigen positie belangrijker te maken (er is immers veel geld mee gemoeid). Maar hoe precies is nog niet duidelijk.

De garages hebben ook hun rol en zullen vast iemand aan gaan wijzen die chef km-standen is binnen de vestiging zoals de APK keurmeesters dat zijn. Maar goed, die zullen niet actief vermoedens van fraude gaan melden om daar hun klanten mee te ‘verlinken’.

Kortom, was je bang voor een groot overheids IT fiasco, het lijkt er vooralsnog op dat het eerder zo is dat de overheid in sprookjes gelooft door dit systeem in te voeren terwijl het zeer fraudegevoelig is en de pakkans niet groot lijkt.