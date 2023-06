Brabus G-Klasse kopie heeft enorm weinig uitstoot

In vergelijking met het originele is deze Brabus G-Klasse kopie is geen rijdend milieudelict

De Mercedes-Benz G-Klasse een waar designicoon. Al sinds 1979 is de auto op de markt en in die jaren is er niet heel erg veel veranderd aan de styling. De belangrijkste wijziging was in 1990 met het W463-chassis. Daarmee kwam Mercedes-Benz met een afsplitsing tussen de ruige G-Klasses (voor het leger en zo) en de luxe straatversies.

Anno 2023 is de G-Klasse nog altijd de auto die je wil hebben om op Instagram te shinen. Maar er zijn mensen die toch met gefronsde wenkbrauwen kijken naar zo’n dikke G. Het is natuurlijk niet een milieuvriendelijke auto.

Kijk, het is op zich wel verfrissend dat ze bij Mercedes niet met PHEV-aandrijflijnen komen om duurzaamheid te suggereren. Het is een V8 of een diesel en anders niet.

Brabus G-Klasse kopie

Maar als je de looks van een G-Klasse wil combineren met een beetje milieuvriendelijke bedoelingen, dan hebben we goed nieuws voor je! Je kan ook een Jimny ombouwen tot G-Klasse. Dat is op zich niet nieuw, er zijn meer bedrijven die die taak op zich hebben genomen. In dit geval is het een Brabus G-Klasse. Dat is dan wel weer grappig.

Kijk dan hoe cool deze is! De auto is afkomstig van Jimny Academy uit Dubai. Dit is de zogeheten Final Edition. Waarom die zo heet, geen idee. Wellicht omdat het een cabrio is en de auto moet lijken op de Final Edition van de G-Klasse cabrio?

Ook een Bronco

Mocht je het idee van een G-Klasse cabrio een beetje afgezaagd vinden, dan hebben we nog meer goed nieuws voor je! Er is namelijk ook een variant van de Jimny Academy die moet lijken op de klassieke Ford Bronco.

Deze ziet er misschien nog wel cooler uit dan de Brabus G-Klasse cabrio-kopie. Hoofdredacteur @michaelras heeft zelf een beetje het geval dat de neus wel érg hoog is ten opzichte van de échte Bronco. Daar lijkt hij een punt te hebben:

In technisch opzicht verandert er – voor zover bekend – niets aan de Jimny’s. Dus een keurige 1.5 viercilinder met voldoende pk’s om door de blubber te kunnen rijden.

Fotocredits: Jimny Academy via Instagram