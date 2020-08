Roze McLaren 570S kopt Volkswagen Golf

Op de één of andere manier ziet het er best schattig uit, zo’n roze McLaren 570S.

Een bijzonder verkeersincident in Londen, eerder deze maand. Recent zijn foto’s gedeeld van een McLaren 570S die in puin ligt na een aanrijding met een Volkswagen Golf. Het gebeurde nota bene in een straat waar de geldige maximumsnelheid op 30 km/u ligt. Volgens brandweercommandant Simon Tuhill, die ook verantwoordelijk is voor de foto’s, verloor de McLaren de macht over het stuur. Goh..

In dit geval is het dan ook aannemelijk dat de bestuurder van de 570S verantwoordelijk is voor de crash en niet de betrokken Volkswagen Golf. De crash trok behoorlijk de aandacht in de Britse hoofdstad. Dat een exoot betrokken is bij een ongeluk is één, maar dat het ook nog om een chrome roze gewrapte McLaren gaat maakt het wel erg opvallend allemaal.

De schade aan de roze Mclaren 570S is behoorlijk. Deze Britse sportwagen heeft een middenmotor, dus wellicht kan de boel nog opgeknapt worden. Het zal desalniettemin een prijzige factuur opleveren voor de verzekering, met name omdat McLaren veel gebruik maakt van carbon onderdelen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt bij het incident. Hopelijk een wijze les voor de bestuurder: niet het gaspedaal vloeren in het centrum van een stad.