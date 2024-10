Heeft Lynk&Co weer een verkooptopper?

Vandaag presenteert Lynk&Co een elektrische auto met een scherpe prijs, de Lynk&Co 02.

Hier is hij dan officieel de Lynk&Co 02. In China al bekend als de Z20 heet hij bij ons in Europa simpelweg de 02.

De Lynk&Co 02 in het kort:

Prijs vanaf € 35.995 (Lynk&Co 02 Core), nu te bestellen

Crossover coupé

Actieradius WLPT tot 445km

66 kWh batterij

10-80% laden in 30 minuten

Model heet in China Z20

leverbaar in 4 kleuren: wit, rood, blauw, grijs

Ook deze Lynk&Co kan je verhuren/sharen

Lynk&Co 02 is eerste elektrische model EU

Wij kennen in Nederland Lynk&Co van de 01. De blauwe en zwarte plug-in hybride crossovers die je zowel kunt kopen, leasen maar ook in een abonnementsvorm kunt rijden. In Nederland staan er ruim 20.000 op kenteken. Onlangs maakte Lynk&Co bekend dat we eindelijk wat meer kleurkeuze krijgen naast het eeuwige blauw en zwart. Daarbij kreeg de plug in Lynk&Co 01 een power upgrade.

Maar nu is het tijd voor de eerste volledig elektrische Lynk&Co voor onze markt. De Z20, zo is het model bekend in China komt naar ons als Lynk&Co 02. De motor en accu’s in deze auto deelt deze auto met andere Geely merken Volvo, Zeekr en Smart. Zo staan ook de EX30, de Zeekr X en de Smart #1 op dit SEA platform. Qua formaat zitten deze modellen dan ook vrij dicht in de buurt

Model L&C 02 EX30 Zeekr X Smart #1 Lengte 4,46m 4,23m 4,43m 4,3m Breedte 1,84m 1,83m 1,84m 1,82m Hoogte 1,57m 1,55m 1,56m 1,59m Accu 66kWh 51-69kWh 69kWh 49-66kWh Vermogen 200kW 200-315kW 200-315kW 200-315kW WLTP 445km 337-476km 440-446km 310-420km Vanafprijs € 35.990 € 38.495 € 43.490 € 34.900 Geely auto’s op SEA platform

Sterke familieband

Als je hem vergelijkt met zijn broertjes dan lijkt de Lynk&Co 02 best een goede deal op het eerste oog. WLTP is ok, maar niet baanbrekend, alleen op vermogen legt hij het af tegen de 315kW versies in de familie.

Met de 02 heeft de Lynk&Co rijder voor het eerst keuze uit meerdere modellen. Er is een basisversie, de Core en er is een versie waarbij je 20 inch krijgt in plaats van 19 inch, een 360 graden camera, een 22kW lader aan boord en Harmann Kardon speakers.

Je kunt ook kiezen uit vier kleuren, rood, grijs, blauw, wit. Zelfs het interieur verschilt in gebruikte materialen tussen de Core en de More versie. Er is ineens iets te kiezen, met mate, maar er is enige keuze!

Over keuze gesproken. Het platform delen ze maar naar mijn persoonlijke mening heb je met deze vier modellen wel echt vier verschillende smaken qua exterieur design. Maar dat mogen jullie natuurlijk met me oneens zijn.

Opvallende features

Lynk&Co zegt dat het design mede tot stand is gekomen met input van meer dan 6.000 berichten die verzameld zijn in ‘de community’. Op het eigen forum Co:lab konden gebruikers van Lynk&Co aangeven wat zij belangrijk vonden in het nieuwe model. Daar kwamen opvallende 02 gimmicks/gekkigheden uit

Als je de laadklep opent, roept de auto: “We’ve got the power!”

Er zijn verschillende vriendelijke claxon-toontjes beschikbaar, zodat voetgangers niet schrikken #liev

Als je de frunk (15 liter) opent, dan zie je een teken met ‘Nope, No Engine Here’

Naast het stuur zit een ‘strap’, als je daar aan trekt kom je direct in het ‘autodeelmenu’ van de auto

Ja precies, gekkigheid. Maar waarom niet. Wat is gebleven is de Share/autodeeloptie. Ook deze Lynk kun je daarvoor gebruiken. Dit betekent dat je de auto in je app open kunt stellen voor delen. Ook nu pakt Lynk&Co, terecht, een gedeelte van de verhuurfee. Het hoeft niet, maar de optie is er wel.

De Lynck&Co 02 komt niet in de abonnementsvorm, maar wel in de private lease. Prijzen daarvan volgen volgende week. De boot met de eerste exemplaren is al onderweg naar ons land, dus in november kunnen we de eerste auto’s al zien rijden. Niet in het rood, die komen pas met de volgende vracht voor het eerste kwartaal van 2025.

Concurrentie

We zetten nog maar even een aantal van de logische concurrenten voor je op een rijtje. Want met alle respect. De Zeekr en de Smart zullen voor velen niet eens op de shortlist komen

Opel Frontera Electric (113 pk, 300 km range): €30.499

MG ZS EV (177 pk, 320 km range): €35.885

Fiat 600e (155 pk, 408 km range): €35.990

K i a EV3 (204 pk, 425 km range): €36.995

a EV3 (204 pk, 425 km range): €36.995 Opel Mokka Electric (136 pk, 338 km range): €36.999

Volvo EX30 (272 pk, 337 km range): €38.495

Jeep Avenger (156 pk, 399 km range): €38.500

Peugeot e-2008 (136 pk, 342 km range): €39.270

Dus roep maar, vinden jullie het wat of sparen jullie liever door voor een EX30 of een EX40? Of misschien toch liever die Lynk&Co 01 Plug in hybride omdat het meer comfort brengt wanneer je op vakantie ‘moet’. Moet de Lynk&Co 02 op de shortlist voor de zakelijke rijder die niet duurder mag rijden dan € 40.000?

Nog even terugkijken naar de Lynk&Co 01? Hij stond in onze Autoblog Garage.