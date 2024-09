Lynk en Co eindelijk nieuwe kleuren!

Na lange tijd radiostilte is er dan eindelijk Lynk & Co nieuws, er zijn nieuwe kleuren

De Lynk & Co 01. Ook in jouw wijk staat er waarschijnlijk wel een zwart of een blauw exemplaar geparkeerd. Met die fraaie (!?) blauwe vegen over de velgen. In een woud van SUV’s en crossovers is Lynk er toch in geslaagd om haar auto’s in ieder geval door de beperkte kleurkeuze uniek te laten zijn. Ook al zijn de leverbare kleuren vrij anoniem. Op die blauwe accenten na dus.

Daar komt binnen afzienbare tijd echter verandering in. Lynk&Co laat namelijk weten dat er een nieuwe versie van de 01 plug-in hybride aankomt. Het meest opvallende is dat er nieuwe kleuren beschikbaar komen. Waaronder Crystal White, Sparkling Black en Mineral Green Metallic. Alleen van Mineral Green hebben ze foto’s meegestuurd. Het moet gezegd worden, dat ziet er best goed uit.

De introductie van Lynk & Co in Nederland is nogal tumultueus geweest de afgelopen jaren. Eerst was het Lynk abonnement erg populair, maar door enkele stevige prijsverhogingen zakten de registraties in Nederland behoorlijk ver weg.

Overige aanpassingen aan het uiterlijk zijn een nieuwe glanzend zwarte grille, nieuwe wielen en nieuwe LED-verlichting achter. Maar door de kleur alleen zal het je duidelijk zijn dat je hier niet te maken hebt met een ‘oude’ versie. Foto’s van die achterzijde zijn er echter nog niet. dus hoe dit eruit ziet moeten we je nog even schuldig blijven.

Waar de plu-in hybride voorheen beschikte over 261 pk gecombineerd vermogen, geeft de Chinese fabrikant aan dat dit nu is gestegen naar 276 pk (206 kW). De volledige elektrische actieradius blijft 75 km (WLTP). Dat is inmiddels verre van ‘class-leading’ na het PHEV offensief van de Volkswagen Group. Maar natuurlijk wel nuttig. Daarmee kun je rondom je huis al prima elektrisch je eigen achtertuin niet bevuilen met uitstoot.

Blijven we wel zitten met een aantal vragen die we dan ook bij Lynk&Co neer hebben gelegd. Voor o.a. al die abonnementrijders met een 01:

Wat wordt de prijs? En wanneer kunnen we hem bestellen?

Blijven de traditionele kleuren zwart/blauw ook leverbaar?

Komt deze vernieuwde versie ook in het abonnementsmodel, of kun je hem alleen kopen of zakelijk/private leasen?

Zodra we antwoord hebben dan laten we het hier weten.

Vooralsnog kun je het huidige model 01 bestellen voor een ronde € 45.000. Je kunt hem private leasen vanaf € 584 (60 mnd/10.000km) of je kunt een abonnement nemen dat maandelijks opzegbaar is van € 679 per maand.

En ja, een Lynk&Co 01, we hadden hem zelf ook. Maar inmiddels heeft hij bij ons ook het veld geruimd vanwege de prijsverhogingen en staat er nu een Audi A4 occasion private lease voor de deur.

Binnenkort komt Lynk&Co overigens met een volledig elektrisch model, daarover later meer.