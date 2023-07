Storm Poly: ga weg niet op als niet nodig is

Rijkswaterstaat waarschuwt de weg niet op te gaan in bepaalde provincies vanwege Storm Poly.

Het is vandaag een pittig weertje in Nederland. Wat begon als een waarschuwing van een stevige wind is inmiddels uitgeroepen tot een ware zomerstorm genaamd Poly. Meestal verwacht je dit soort weersomstandigheden in de herfst. Even schakelen dus.

De omstandigheden verschillen per provincie. Vooral de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland krijgen de wind van voren. De omstandigheden zijn daar dusdanig ernstig dat er allerlei ingrepen zijn en worden gedaan. Schiphol minimaliseert het vliegverkeer vanwege de veiligheid. De NS stopt er ook maar mee in diverse gebieden en ook op de weg is het oppassen geblazen.

Storm Poly

Rijkswaterstaat roept op niet de weg op te gaan in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland. De reden is simpel, er is serieus gevaar voor rukwinden en omvallende bomen. Op de A9 bij Uitgeest braken grote takken af en kwamen op de snelweg terecht. Op het stuk snelweg waren al twee rode kruizen van kracht, dus de schade bleef gelukkig beperkt.

Het is wel een extra besef om op te letten als je al onderweg bent. Wie thuiszit en overweegt de weg op te gaan kan deze beter uitstellen. Het advies is sowieso voor motorrijders, vrachtwagens met lege trailers en auto’s met caravans om niet de weg op te gaan. Niet iedereen lijkt daar gehoor aan te geven. @wouter spotte vanmorgen meerdere motorrijders op de snelweg die de wind trotseerden. Tja, niet heel slim..