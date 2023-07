Fiat 600e prijs is scherp in vergelijking met concurrentie

De prijs van de nieuwe Fiat 600e is scherp te noemen!

Automerken zijn er meesters in, het lekken van beetjes informatie over een nieuw model. BMW deed het bijvoorbeeld als geen ander met de M3 Touring. Daar was al zoveel over gelekt, dat we alles al wisten toen de grote presentatie plaatsvond.

Want ook presentaties zijn meestal evenementen die groots worden aangepakt. Met pers van over de hele wereld, showgirls, olifanten, clowns en al het andere dat je in een circus verwacht.

Alles om maar aandacht te genereren voor het nieuwe model. Maar Fiat niet. Die pakken het helemaal anders aan, zoals met de 600e.

Fiat lanceert de gloednieuwe 600e

Fiat besloot de 600e namelijk met de zogeheten stille trom aan de wereld te tonen. Geen gekkigheid, alleen een videootje en daar blijft het verder wel bij.

De Fiat 600e is namelijk gebaseerd op de Jeep Avenger en de aandrijving is in principe hetzelfde. Dat betekent dus een elektromotor met 154 pk en 260 Nm. De accu is 54 kilowatt groot. Fiat communiceert een rijbereik van 400 kilometer WLTP.

Snelladen kan tot 100 kW DC. Daarmee is de elektrische auto in een halfuur tot 80% opgeladen. Met de AC-boordlader van 11 kW duurt het minder dan zes uur om de batterij vol te krijgen.

In sommige landen levert Fiat de 600 ook zonder ‘e’, dan stoppen ze er een 1,2 liter 3-pittertje in. Die levert 100pk en wordt met de hand geschakeld.

Maar goed. Praatjes vullen geen gaatjes, kijk anders gewoon lekker naar de officiële video.

Om van de Fiat 600e een succes te maken is een scherpe prijs noodzakelijk. Het merk is immers niet de enige met een dergelijk model in dit segment. Je hebt de technische evenknie in vorm van de Jeep Avenger. Maar ook de Peugeot e-2008 en de Opel Mokka-e dingen mee.

Het goede nieuws is dat de Fiat de goedkoopste is. De Fiat 600e begint bij 35.990 euro. Een Avenger kost 39.500 euro, een e-2008 begint bij 40 mille en een Mokka-e kost minimaal 39.749 euro. Kortom, de Italianen hebben de beste kaarten. Tel daar nog 2.950 euro aanschafsubsidie bij en de 600e is helemaal geen gek ding.