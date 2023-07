Appende bestuurder de sigaar: camera kijkt door voorruit

Rijden en appen is niet slim, maar veel mensen doen het. De pakkans van een appende bestuurder wordt nu groter door een slimme camera.

Oerdom: even snel je telefoon checken als je aan het rijden bent. Het is gewoon gevaarlijk, ook al lijkt het zo onschuldig. Je brengt niet alleen jezelf, maar ook anderen in gevaar. Veel kop-staart botsingen gebeuren omdat mensen op hun telefoon aan het koekeloeren zijn. Pas nog werd ik ingehaald door een zeker persoon die aan het facetimen was tijdens het autorijden. Ben ik nou gek of is dit gewoon krankjorum?!

Pakkans appende bestuurder

De overheid weet dat en gaat het strenger aanpakken. De politie en het Openbaar Ministerie gaan hiervoor tientallen slimme camera’s kopen, weet het AD te melden. Door de software kan de camera door de voorruit ‘kijken’ en de conclusie trekken of iemand een telefoon in zijn of haar hand heeft.

Dit systeem werkt automatisch en overtredingen worden direct doorgestuurd naar onze vrienden van het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Wees gerust, daar beoordeelt een medewerker of iemand daadwerkelijk een overtreding heeft begaan. Je zou natuurlijk ook zomaar met een blikje Red Bull in je handen kunnen zitten. Er komt altijd (uiteindelijk) mensenwerk aan te pas. Is een overtreding vastgesteld dan kan je een boete van 380,- euro verwachten en in 2024 zelfs meer. Binnen enkele dagen ligt de gevreesde envelop op je deurmat.

Mobiel

Groot voordeel van de camera’s is dat ze overal neergezet kunnen worden. Hiernaast, oom agent hoeft er niet heel de dag naast te zitten in een grijs busje. Hij, of zij, kan wat anders nuttigs gaan doen. Je zet de camera neer en kan ze onbewaakt achterlaten. Wel gevoelig voor vandalisme, maar dat terzijde.

Ze staan dus niet op een vaste plek. Eerder is er door heel het land mee geëxperimenteerd. De resultaten waren indrukwekkend, de pakkans was meer dan 95%. Het Openbaar Ministerie hoopt vijftig camera’s te kunnen kopen, hiermee zal de pakkans van appende bestuurders aanzienlijk groter worden.

Software

De camera kan dus door de voorruit heen kijken om zodoende vast te stellen of je iets in je handen hebt. Automobilisten komen niet met hun gezicht in beeld, inclusief de passagiers. Dat om problemen met privacy te voorkomen.

Pas binnenkort op! We weten allemaal dat het niet mag, maar we leren het maar niet af. Hopelijk zullen de camera’s bijdragen aan het besef dat je niet moet appen achter het stuur. Dat zal veel ongelukken voorkomen in de toekomst.

Foto: politie Audi A6 op de snelweg, gespot door @julian06. Op de foto zien we géén appende bestuurder!