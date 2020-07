Storyteller Overland Beast is de ideale vakantie Mercedes

Sterker nog, de Storyteller Overland Beast is misschien wel de ideale vakantieauto.

Het is een eenvoudige gedachte bij een vakantieauto: een dikke motor, puike wegligging en een paar litertjes extra bagageruimte. Natuurlijk, met een Audi S6 Avant of Saab 9-3 Aero X Estate kun je prima Europa doorkruisen, maar dat is meer om jou, de inzittenden en jullie bagage zo snel mogelijk naar een hotel te brengen.

Storyteller Overland Beast

Met de Storyteller Overland Beast is daar geen sprake van. De basis van deze alleskunner is vrij eenvoudig. Het is namelijk een Sprinter bedrijfswagen, de auto waarmee de betere aannemer ook mee rondrijdt. In dit geval is het een zwaar aangepast exemplaar.

Sprinter

De s Sprinter is voorzien van een flinke onderstel upgrade waardoor de auto hoger op zijn poten staat. Vierwielaandrijving is uiteraard aanwezig. De Black Rhino-velgen en banden zijn ook aangepast op het zwaardere terreinwerk. Ook de beschermingsplaten aan de onderzijde beschermen de Storyteller Overland Beast als je door ruiger terrein heen moet.

Offroad

Extra offroad-verlichting, een reservewiel op de achterklep, ladder: het is allemaal aanwezig. Ook een dakrek ontbreekt niet, uiteraard. De Storyteller Overland Beast kun je uiteraard helemaal samenstellen zoals je zelf wilt. Overigens is het ook mogelijk om in plaats van de Beast te kiezen voor de Stealth of Classic. Deze zien er iets minder heftig uit. Maar je wilt de Beast.

Money for Nothing

De Storyteller Overland Beast heeft wel exact hetzelfde interieur als de Stealth en Classic. De omgebouwde Sprinter is voorzien van airco, afwasbak, diverse stekkers (zowel 12 als 110 volt), opberglades, bedden, LED-‘sfeer’-verlichting. Je kan vol Money For Nothing gaan met een magnetron, keuken, koelkast en kleurentelevisie.

Rimboe

Tevens zijn de auto’s voorzien van een 90 liter watertank, 80 liter drinkwatertank, inductiekookplaat, blindering voor de ramen, verwarming, douches (binnen en buiten) en draagbaar toilet. Handig als je een lange wandeling gaat maken in de rimboe.

Duur

Dan het grootste nadeel van de Storyteller Overland Beast. Dat is naast de maffe naam namelijk de absoluut niet misselijke prijs. De campervans worden in de VS gebouwd en kosten iets meer dan 200.000 dollar per stuk.