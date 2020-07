Corvette HPE850 is de enige juiste Corvette

De Corvette HPE850 wekt meer ‘begeerte’ op dan de nieuwe.

Het is op dit moment dé auto van het moment aan de andere kant van de grote plas. We hebben het over de nieuwe Chevrolet Corvette C8. Toch denken we dat deze Corvette HPE850 stoerder, bruter en cooler is. Belangrijker nog, stiekem is het meer een ‘echte’ Corvette dan de nieuwe.

Uiterlijk

De Corvette C8 schijnt op papier en asfalt uitstekend te scoren. Iedereen is er helemaal idolaat van, lijkt het. Maar is dat wel terecht. Persoonlijk heeft ondergetekende het meeste moeite met het uiterlijk. Alsof men een net niet rip-off Ferrari op basis van een MR2 of Fiero hebben gemaakt.

Te goed

Ook is de auto nu te goed geworden. Nu is dit laatste enkel op basis van de lovende kritieken die de auto gekregen heeft. Een Corvette koop je niet omdat je een geraffineerde sportwagen wil. Dan koop je wel een Lotus, Porsche of Ferrari. Nee, een Corvette koop je ook vanwege de looks én het feit dat ze een beetje onbehouwen zijn. Je moet hem natuurlijk wel een beetje kunnen temmen. Met een Corvette moet je je onderbroek kun inkleuren zonder je handen van het stuurwiel te halen, bij wijze van spreken.

Corvette HPE850

Mocht je dat ook vinden en een van de laatste exemplaren van de Corvette Z06 hebben weten te bemachtigen, hebben we goed nieuws. De Texaanse paardenfluiteraars van Hennessey hebben een pakketje gemaakt voor dit type. Het eindresultaat heet de Corvette HPE850, waarbij de getallen correspondeert met het nieuwe maximum vermogen van de auto. Inderdaad, 850 pk. Qua koppel heb je ook niets te klagen: 969 Nm!

Conversie

De Corvette HPE850-conversie is niet een kwestie van een nieuwe poelie en chip. Hennessey heeft namelijk een hoop onder handen genomen bij deze LT4 motor.Het complete inlaattraject is aangepast. Ook de klepveren, cilinderkoppen, nokkenassen en het complete uitlaatsysteem zijn aangepast en verbeterd. Uiteraard is de ECU opnieuw geprogrammeerd om rekening te houden met alle verbeterde onderdelen.

Prestaties

Of het ook iets met de prestaties doet? Jazeker. Het is een echte ’10 second car’. De kwartmijl is namelijk in 10,3 seconden weer achter de rug. Dominic Toretto zou een goedkeurend knikje geven en iets onverstaanbaars brabbelen als je in deze Corvette HPE850 komt aanzetten op de dragstrip. Aan het einde van de streep haal je dan 219 km/u. De 0-96 km/u sprint duurt 2,6 seconden. Over de topsnelheid wordt met geen woord gerept, helaas. Maar reken er maar op dat je de meeste Italiaanse exotische auto’s naar de rechterbaan kunt dirigeren met deze Hennessey Corvette HPE850.

100 kits

Hennessey gaat in totaal 100 kits produceren voor de Corvette HPE850. Het is mogelijk om ze op een van de nog leverbare voorraadmodellen te monteren, maar als je al een Z06 hebt, maken ze er graag een Hennessey HPE850 van voor je. Standaard krijg je 24 maanden en 24.000 mijlen garantie mee op de Corvette HPE850 conversiekit.