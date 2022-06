Straatlegale McLaren F1 GTR Longtail flaneert door Londen [video]

Een auto met een prijskaartje van meer dan 15 miljoen euro. De McLaren F1 GTR Longtail zou eigenlijk geen kenteken mogen hebben.

Met een hardcore raceauto op een lullige snelheid tokkelen door de straten van een drukke hoofdstad. Klinkt natuurlijk belachelijk zoiets, maar het is wel de manier om gespot te worden. En dat vinden sommige eigenaren van supercars maar al te leuk. Zoals de eigenaar van deze McLaren F1 GTR Longtail.

Een McLaren F1 tegen het lijf komen is al iets heel bijzonders. Laat staan de GTR Longtail. De raceauto op basis van de F1. Normaal gesproken kun je zoiets aantreffen in een museum. In dit geval maakt een exemplaar kilometers door Londen. Het gaat hier om een door Lanzante omgebouwde auto.

Bij Lanzante hebben ze de creatieve kunsten om kentekens op een raceauto te krijgen. De eerder strikt voor het circuit bedoelde McLaren P1 GTR hebben ze ook straatlegaal gekregen. Dat kunstje is dus ook geflikt op deze McLaren F1 GTR Longtail.

Veel Londenaren met weinig kennis van auto’s zullen vermoedelijk geen idee hebben wat voor iets bijzonders er door de straten van Knightsbridge passeert. De autoliefhebber weet wel beter. En hop, nu naar leuk sturende wegen. Door een drukke stad rijden met een wapen zoals deze is eigenlijk doodzonde.