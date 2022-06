Auto gratis opladen mag alleen als benzine ook gratis is

Dat zijn niet mijn woorden hoor. Een stel Republikeinse senatoren in het brandstofgekke Amerika wil dat je je EV alleen gratis mag opladen als er tegelijkertijd ook gratis benzine en diesel wordt verstrekt.

Het is zo sympathiek. Even gratis je elektrische auto aan de laadpaal hangen tijdens een bezoekje aan de supermarkt. Of tijdens een bezoekje aan de bibliotheek. In Amerika gebeurt dit steeds vaker en daar kun je moeilijk op tegen zijn, toch? Nou, dan ken je de Republikeinen in North Carolina nog niet.

Zij vinden het namelijk van de zotte dat dit gebeurt. Het zou verboden moeten worden, vinden zij. En als het dan niet verboden wordt, dan willen ze dat er tenminste óók gratis benzine of diesel wordt uitgedeeld aan de automobilisten die niet in een Tesla of iets anders elektrisch rijden.

Gratis benzine en diesel voor iedereen

Het zit als volgt. De senatoren vinden het oneerlijk dat alleen mensen met een EV bevoordeeld worden. Dat bevordert ongelijkheid en dat staat dwars op de normen en waarden die in de United States of America gelden. Aldus de senatoren.

Zij zien het dus voor zich dat óf de laadpalen verdwijnen, of dat er naast die laadpalen ook iemand staat met jerrycans benzine en diesel voor de overige bezoekers. Natuurlijk is dit gewoon politiek bedrijven voor de bühne, maar deze heren zien het echt zo.

Hoeveel gratis benzine moet er worden uitgedeeld

Maar ok, stel dat deze heren gelijk krijgen en er gratis benzine en diesel uitgedeeld gaat worden. Hoeveel moet dat dan zijn? Want stel nou dat een gemiddeld bezoekje en dus een laadsessie een half uurtje duurt, hoe reken je dat om naar benzine? Waarschijnlijk krijg je dan een eierdopje gratis peut in je tank.

En dan heb je de prijzen van elektriciteit en brandstof nog niet eens met elkaar vergeleken. Plus de kosten van de mannetjes (M/V/X) die met de jerrycans naast de laadpalen moeten staan. In een tijd waarin er überhaupt geen personeel te krijgen is.

Kortom, een stom plan. Gaat ook niet worden goedgekeurd. En terecht, want wat boeit het nou dat iemand een keer een voordeeltje krijgt en jij niet. Niet zo moeilijk doen…

Of vind jij dat absolute onzin en zou jij dat hier ook wel willen? We zijn razend benieuwd, dus laat het weten in de comments!