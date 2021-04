BMW M5 (E39) verkocht voor monsterlijk bedrag - Autoblog.nl

Deze BMW M5 (E39) werd voor verkocht voor een krankzinnig bedrag.

Het is de heilige graal voor velen als het gaat om grote sportsedans: de BMW M5 (E39). Het is zo’n auto die bijna alles goed deed. Toegeven, het is zeker geen stijlvolle auto. Daarvoor is ‘ie te ordinair. Maar dat deert mensen tegenwoordig niet meer. Iedereen weet dat dit ‘Peak BMW‘ was en dat deze tijd nooit meer terug zal keren.

BMW M5 (E39) verkocht voor enorm veel geld

Dit exemplaar wat je op de foto’s kun aanschouwen is namelijk een occasion die voor twee ton verkocht is. Twee ton! Dat is de prijs in dollars, dat meteen verklaart waar de koop is voltooid: de Verenigde Staten van het verdeelde Amerika. Het is ook niet zomaar een M5.

Nee, het gaat om een heel laat exemplaar: uit 2003. Het is dus een facelift-model, of ‘LCI’ (Life Cycle Impulse) volgens BMW. De verschillen zijn niet enorm bij de M5, de makkelijkste manier om ze uit elkaar te houden zijn de koplampen met ‘corona-ringen’ en de LED-achterlichten.

Kilometerstand

Maar waarom werd de BMW M5 (E39) dan verkocht voor twee ton? De kilometerstand zal zeker een rol gespeeld hebben, want dit exemplaar is namelijk bijna nieuw. We noemen het weliswaar een occasion, maar met slechts 3.157 mijlen op de klok (iets meer dan 5.080 kilometer) heeft de auto nauwelijks ervaring. De legendarische limousine stond te koop bij Enthusiast Auto Group in Cincinnati, Ohio. Je weet wel, daar waar Neil Armstrong, Steven Spielberg en The Isley Brothers vandaan komen.

Rijden?

Nu rest alleen de vraag: wat moet je ermee? Natuurlijk is het bijzonder, maar met zo’n lage kilometerstand durf je er bijna niet mee te rijden. Dan zie je je investering verdampen. Je zou er bijna een tweede M5 (met iets meer kilometers) naast kopen om daar dan af en toe mee te kunnen rijden.

Configuratie verkochte BMW M5 (E39)

Aan de configuratie heeft het in elk geval niet gelegen. De BMW M5 (E39) die voor twee ton verkocht werd, is namelijk Carbonschwarz. Nu is dat een keurige kleur (heel donkerblauw), maar niet bijzonder. Het tweekleurige interieur is dat ook niet direct, alhoewel het er bijzonder gaaf, fraai en nieuw uitziet. De verkopende partij denkt dat soortgelijke M5’s in een bijzondere en zeldzamere configuratie nog véél meer gaan opbrengen. De advertentie van de BMW M5 (E39) die verkocht werd voor twee ton kun je hier bekijken!

