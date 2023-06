Straatracers in Helmond gewond na crash taxibusje

Diverse straatracers raakten gewond na een flinke crash met een taxibusje in Helmond. De andere auto waartegen werd geracet, is met de noorderzon vertrokken.

Drama in Helmond. Daar is het namelijk goed misgegaan met enkel auto’s vannacht. Daarbij vielen enkele gewonden, zo meldt de politie op hun website.

Wat is er gebeurd? Daar is de politie nu onderzoek naar aan het doen. De politie kreeg namelijk een melding van een ongeluk op de Europaweg in Helmond. Daar eenmaal aangekomen trof de Brabantse hermandad een ware ravage aan met overal gewonden op de weg.

Crash straatracers in Helmond met busje

Naar het schijnt stond er een taxibusje voor de verkeerslichten. Een auto met vier inzittenden crashte daar vervolgens met hoge snelheid erbovenop. Naar verluidt was deze auto op dat moment bezig aan een straatrace. Dat is sowieso vreemd: als je een straatrace gaat houden, waarom zit je dan met vier man in de auto?

Feit blijft dat de snelheid veel te hoog was. Overigens was er volgens de politie wel degelijk sprake van een race. Na de crash was de andere auto die racete er namelijk snel vandoor gegaan. Het kenmerk van moedige mensen: als er een ongeluk gebeurt waar je bij betrokken bent, meteen vluchten. De politie verzameld nu zoveel mogelijk bewijs om die andere auto die meedeed aan de race, te achterhalen.

Inzittende busje niet gewond

In de auto zaten vier heren van 16 tot en met 33 jaar. Alle vier zijn ze ‘behoorlijk gewond’ en alle vier zijn ze dan ook overgebracht naar het ziekenhuis om behandeld te worden.

Het taxibusje zat gelukkig niet vol met personen, want er zaten ‘slechts’ twee mensen in, de bestuurder en een passagier. Beide hadden geen klachten, maar zijn toch overgebracht naar het ziekenhuis voor controle. Het gaat overigens om een man van 56 uit Helmond en een man van 24 uit Tilburg.

Heb jij wat gezien van het ongeluk en eventueel beeldmateriaal ervan? Dan kun je dat aangeven bij de politie en zelfs de beelden uploaden.

Imagecredit: Politie Eenheid Oost-Brabant via Twitter.