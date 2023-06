Hoe kwam McLaren zo snel? En gaat het regenen in Spanje?

McLaren was ineens snel. Hoe kwam dat eigenlijk? Want het team heeft niets veranderd aan de auto de afgelopen races.

De afgelopen twee races vallen ons twee dingen heel erg op. Ineens zijn er twee teams heel erg snel, die eerst heel erg langzaam waren. Het gaat om Alpine F1 Team en McLaren. Nu was Alpine soms bij vlagen snel, maar kwam dat niet tot uiting in het kampioenschap. Bij Alpine was Laurent Rossi er helemaal klaar mee en ging hij goede resultaten ‘eisen’.

Normaal gesproken werkt dat voor geen meter, maar vorige race stond Esteban Ocon ineens op het podium! Maar het meest bijzondere is de wederopstanding van McLaren. Temeer omdat er eigenlijk niets is veranderd aan de auto sinds de GP van Azerbeidzjan. Ja, Zak Brown is zichtbaar lichter geworden, maar dat kan het zijn. Hoe kan het dan zo zijn dat McLaren nu ineens vooraan staat? Want niet alleen Lando Norris start vanaf P3, ook teammaat Oscar Piastri deed het erg goed. Zijn P10 is niet representatief voor zijn snelheid. De tijd van Piastri in Q2 was namelijk goed genoeg voor P7 in Q3.

Toeval

Het was ook zeker niet ’toevallig’ dat ze over een rondje snel waren. Norris en Piastri zaten de gehele sessie er goed bovenop. Bij The Race hebben ze het even uitgevogeld hoe het kan dat McLaren ineens zo snel is op Monaco en nu in Spanje. Het ligt namelijk aan de temperatuur en de bijbehorende vochtigheid. De McLaren heeft de eigenschap de voorbanden enorm snel op te warmen. Dit heeft als voordeel in een kwalificatiesessie dat de auto relatief snel bij de les is en paraat voor snelle ronden.

De auto van Aston Martin Racing heeft die eigenschap totaal niet, daar moeten Stroll en Alonso echt hun best doen om de banden op de juiste temperatuur te krijgen. Hierdoor kunnen de McLaren-coureurs hun auto snel op de limiet rijden. Dit terwijl sommige coureurs het simpelweg niet lukt om de auto in de goede ‘window’ te krijgen. Je ziet ook het verschil tussen de coureurs binnen een team die het wel lukt om met een suboptimale band te presteren. Het verschil tussen Verstappen, Sainz, Hamilton, Stroll, Hülkenberg en hun teammaat. Bij de Aston Martin-coureurs moeten we aantekenen dat de vloer van Alonso parten heeft gespeeld.

Zal McLaren weer snel zijn tijdens de race?

Maar dan is het de vraag: gaat het team uit Woking presteren deze race? Nou, dat hangt van het weer af. Als het koud en vochtig is, heeft de auto een duidelijk voordeel ten opzichte van de concurrentie. Als het droog is, heeft McLaren slechts enkele ronden voordeel. In de race zullen de andere coureurs de banden in de juiste ‘window’ krijgen binnen enkele ronden en dan komt de McLaren in aerodynamisch opzicht tekort. Nog erger wordt het halverwege de race als ze sneller door de banden gaan dan de rest.

Dus het weer is een heel belangrijke factor. Dan is het de vraag: wat voor weer is het in Spanje op het moment? Helaas voor het team van McLaren: het blijft droog. Er is zo’n 5 tot 10% kans op een beetje neerslag. Dus dat gaat ‘m niet worden. Er staat nauwelijks wind met af en toe een windstoot, dus wellicht dat dat nog voor hilarische situaties kan zorgen. De temperatuur dan: die is op dit moment 22 graden en die zal ook 22 graden blijven. Dus verwacht – op basis van het weerbericht – dat de McLarens de eerste rondes erbovenop zullen zitten. Na een ronde of 3-5 hebben de andere coureurs de temperatuur in de banden en zullen ze vraag eenvoudig langs de McLarens gaan.

