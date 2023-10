Streep door robottaxi’s in Californië

Het leek zo’n goed idee, robottatxi’s. In Californië reden ze al, maar niet naar ieders tevredenheid.

Het lijkt een ideale oplossing; taxi’s die je zonder chauffeur van A naar B brengen. Robottaxi’s inderdaad. In Amerika waren ze al flink ver met testen, maar daar gaat even een streep doorheen.

In San Francisco is namelijk een groot bedrijf dat aan het testen is met robottaxi’s teruggefloten. Dat gebeurde nadat een van de wagens een heel vervelend ongeluk had met een voetganger.

De persoon werd aangereden door een auto waar wel een menselijke bestuurder inzat en door de klap direct voor de robottaxi gelanceerd. Die remde krachtig, maar raakte de voetganger toch.

Het nare gebeurde erna. De robottaxi wist niet om te gaan met het feit dat er een voetganger onder de auto lag en reed vervolgens nog zes meter door om van de weg te komen. Zo is de robot geprogrammeerd, maar als er iemand onder de wielen ligt is het beter om toch maar gewoon stil te blijven staan.

Voor de verkeersdienst in Californië reden om de robottaxi’s van het bedrijf Cruise per direct van de weg te verbannen. Plus het feit dat Cruise niet helemaal eerlijk was over de resultaten van de tests met de zelfrijdende taxi’s.

Vaker problemen met robottaxi’s

Het is niet voor het eerst dat er problemen zijn met robottaxi’s in San Francisco. Een paar maanden geleden nog liepen alle zelfrijdende taxi’s vast toen ze langs een groot muziekfestival reden. Dat feest gebruikte nogal wat data, waardoor de taxi’s niet meer konden werken en een massale robotfile veroorzaakten.

Bovendien wordt er door veel hitsige Amerikanen nogal eens een vluggertje gemaakt op de achterbank van een robottaxi. En hoe leuk dat ook is, het is niet waar die dingen voor bedoeld zijn.

Terug naar de tekentafel dus!