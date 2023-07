In dit vakantieland kun je het goedkoopst met de taxi

Toch altijd handig om te weten in welk vakantieland je het goedkoopst met de taxi kan. Je zal het maar nodig hebben!

Leuk. Een onderzoekje. Daar zijn we dol op, op onderzoekjes. Vooral ook omdat we dan kunnen zeggen ‘het is onderzocht, dus het is waar’. Waarvan akte. Maar goed, er is dus onderzocht in welk vakantieland je het goedkoopst met de taxi kunt. Door de site kortingscode.nl, voor de volledigheid.

En het vakantieland waar dat kan is…. tromgeroffel…. Turkije. Daar kost een stukje van 10 kilometer met de taxi je niet meer dan 4 euro en 5 cent. Omgerekend dan hè, in Turkije betalen ze nog altijd niet met de euro, volgens onze laatste informatie. Zouden ze misschien wél eens moeten overwegen, doch dit geheel terzijde.

Waar kun je het goedkoopst met de taxi?

Maar waar er een vakantieland het goedkoopst is, is er ook een land waar je het duurst uit bent als je een stukje met de taxi wil. En dat land -het zal je wellicht niet verbazen- is Zwitserland.

Voor een ritje van 10 kilometer in de taxi betaal je daar ruim 65 euro. Ook omgerekend, want net als Turkije betalen ze in Zwitserland nog altijd niet met de euro. Maar da’s een berg geld zeg. Pun intended.

Nederland doet het ook goed, vanuit het perspectief van de taxichauffeur. Daar betaal je precies 32 euro voor 10 kilometer in de taxi. Daarmee staan we op plek 8. En laten we het lijstje even compleet maken met een fijne afbeelding waar álles opstaat, dan ben je meteen op de hoogte.

Dus, resumerend kunnen we stellen dat je in Turkije het best alles met de taxi kunt doen, is goedkoper dan met de eigen auto. En Zwitserland moet je gewoon links laten liggen.

Fijne vakantie!