Woedende taxi-chauffeurs gaan Zandvoort blokkeren

Boze taxi-chauffeurs uit Haarlem gaan de wegen naar de Dutch GP in Zandvoort blokkeren dit weekeinde.

Iedereen die wel eens naar het circuit (of het strand) van Zandvoort is gereden weet dat de badplaats niet uitblinkt in bereikbaarheid. Zeker bij een groot evenement als het Formule 1 circus dat neerstrijkt aan onze Noordzee kust.

Daarom heeft de gemeente het helemaal uitgedokterd. De straten zijn afgesloten en je komt het best in Zandvoort met de burgerrups trein of de fiets. Of met de bus of taxi natuurlijk. Die hebben namelijk doorlaatbewijzen. Exclusief voor Haarlemse taxi-chauffeurs. Tenminste dat was de afspraak…

Meten met twee maten

Een groep van zo’n 150 Haarlemse taxi-chauffeurs hebben vandaag gedemonstreerd in het centrum van Zandvoort. Hen is namelijk ter ore gekomen dat de gemeente Zandvoort tegen de afspraken in een ander taxibedrijf buiten de badplaats ook doorlaatbewijzen heeft gegeven. Dat vinden ze niet eerlijk.

Tegen de krant van wakker Nederland zegt woordvoerder Salim Belgnaouï namens de woedende chauffeurs dat het 99,9 procent zeker is dat ze het verkeer naar Zandvoort dit weekeinde gaan blokkeren. Dat zal de gemeente leren!

Taxi’s uit een andere gemeente doorlaatbewijzen geven is namelijk tegen de eigen regels van de gemeente Zandvoort, aldus de boze rijders. Meten met twee maten noemt Salim het.

Volgend jaar

Na een gesprek met de burgervader van Zandvoort, David Moolenburgh, lijkt het maximaal haalbare ‘garanties voor volgend jaar’. Wat dat ook moge betekenen. In eerste instantie dropen de taxi-chauffeurs daarna af.

Maar ’s avonds verscheen een bericht in onze groepsapp van een bedrijf buiten Zandvoort dat tóch doorlaatbewijzen heeft. We hebben het nu zwart op wit en uiteraard hebben we de gemeente hiermee geconfronteerd. Als het zo blijft, gaan we zéker blokkeren. Salim Belgnaouï is boos in de T.

Dat blokkeren gaan ze doen als het pijn doet. Op zondag voor de race dus. Of op zaterdag of eerder. Ze weten het nog niet. Eerder levert misschien nog wat op.

Eerlijk

Uiteraard lezen we in het artikel ook een reactie van het andere bedrijf dat ook de doorlaatbewijzen heeft weten te bemachtigen. Die is zich van geen kwaad bewust en was wakker op het juiste moment.

Ze gingen namelijk op bezoek bij meerdere strandtenten om handtekeningen en stempels te verzamelen. Daarmee zijn ze naar de gemeente gegaan en hebben ze op eerlijke wijze de doorlaatbewijzen gekregen. Had iedereen en zijn moeder ook gewoon kunnen doen.

Tegen hun Haarlemse collega’s willen ze graag zeggen: stop met haten. Wij hebben gewoon de procedures gevolgd.

Handigheidje

De gemeente Zandvoort laat nog weten dat een aantal auto’s van het tweede bedrijf ook daadwerkelijk volgens de RDW in Zandvoort geregistreerd zijn. Die hebben tevens een parkeervergunning en daarmee ook sowieso recht op een doorlaatbewijs.

Het klinkt ons in de oren als een slimme ondernemer met vooruitziende blik. Hopelijk krijgen we dit weekeinde geen taxi-oorlog aan zee en kunnen we allemaal gewoon genieten van de Dutch GP. Voor de zekerheid zouden wij wel de trein pakken…