Koop de Peugeot 406 Taxi uit Taxi 2!

Hoe cool is dat? De Peugeot 406 Taxi uit Taxi op de stoep!

Heet is misschien wel de leukste foute autofilm: Taxi! Met name de eerste twee delen waren leuk. Deel 3 werd een beetje vreemd en deel 4 was wel erg vergezocht. Maar deel 1 en 2 waren brilajnt en onmisbaar voor de fans van Franse Hip Hop (IAM!), Hollywood-esque stunts (Luc Besson), droge humor (Gilbert) en boze Japanners.

De hoofdrolspeler van de film is niet Sami Naceri, maar de Peugeot 406 (als we Marion Cotillard buiten beschouwing laten). De flink aangepakte D-segmenter was in deel sneller dan twee 500E’s en in deel 2 sneller dan 3 Lancer Evolution VI’s.

Dat is met deze auto op Marktplaats niet het geval, dit is namelijk een heuse Taxi-replica. Zoals je kunt zien is betreft het een faceliftmodel, zoals je deze kon zien in deel 2. Er zit wel een V6 in, dat dan weer wel.

Handbak niet te vinden

De auto komt oorspronkelijk uit Duitsland en is van een oudere dame geweest. Die heeft er niet heel erg veel mee gereden, maar wel vrij rustig. Precies wat je wil, natuurlijk. De verkopende partij wilde eigenlijk een handbak, maar het werd een automaat omdat een V6 met handbak bijna niet te vinden was. Sterker nog, dit was de enige nette 406 V6 in heel Europa die ze destijds konden vinden.

De 406 is voorzien van een paar kenmerken, waaronder de lakkleur Blanc Banquise, maar wel met een extra blanke laklaag eroverheen. De enorme voorbumper ontbreekt niet, evenals een flinke achterspoiler. De velgen zijn een maatje te groot en niet de TSW Imola’s die Daniel Morales wel onder zijn 406 had zitten. Maar ja, je kan niet alles hebben.

Peugeot 406 Taxi

Verder zijn er nog een paar leuke details, zoals de dubbele hoodscoops en een taxi-bordje met ‘Marseille’ erop. Uiteraard zijn er de nodige knopjes in het interieur, maar wat de functie ervan is: geen probleem.

Ook zijn er een paar issues met de BSI (Boite Service Interieur) waardoor de airco en boordcomputer niet helemaal werken (lees; helemaal niet). Maar ja, vast wel te fiksen en de verkoper meldt het netjes.

Kortom, een geweldig apparaat voor de funkilometers. Oh, en uiteraard moet je ermee naar Marseille voor een rondje naar het vliegveld. Volgas uiteraard. De advertentie kun je hier bekijken!

Uiteraard even bewegend beeld van de Peugeot 406 Taxi:

Mocht je baas het geen probleem vinden, hebben we hier de rest van de achtervolging:

