Robottaxi’s San Francisco blijken ideale plek voor een vluggertje

Vluggertjes in robottaxi’s. Je verzint het niet…

We zijn met z’n allen al een tijd bezig om autonoom te gaan rijden. Tesla doet het goed met zijn autopilot en de Europese merken zijn ook steeds verder met de techniek om te kunnen rijden zonder bestuurder. Maar zo ver als in San Francisco zijn ze nog niet.

Daar rijden namelijk behoorlijk wat autonome auto’s rond. Ondergetekende was er vorig jaar zelf en zag vooral veel Jaguars van het type I-Pace staan met allerhande camera’s erop. Zonder bestuurder, maar met iemand op de passagiersstoel om in te grijpen als dat moest,

Een jaar later rijden er al robottaxi’s rond. Niet helemaal zonder problemen, maar toch. Ze rijden rond. Inmiddels worden ze getest met echte passagiers erin. En je weet wat passagiers in een robottaxi doen als niemand kijkt toch?

Juist. Die hebben seks. En veel ook.

Vluggertjes in robottaxi’s is helemaal 2023

Het AD heeft wat mensen gesproken die dol zijn op vluggertjes in robottaxi’s. Naast dat het efficiënt is qua tijd, je benut namelijk de anders nutteloze reistijd, is het ook verdraaid handig. Tijdens de betere stoeipartij willen de ramen weleens beslaan en dat maakt niks uit als niemand op de weg hoeft te letten.

Wel is het zo dat er camera’s in de cabines hangen, dus je moet een beetje exhibitionistisch zijn als je besluit voor een vluggertje te gaan in een van de robottaxi’s. Maar dat moet je ook al zijn zónder camera’s, de ruiten zijn namelijk niet geblindeerd…

Goed, het is misschien niet helemaal zoals het heurt, maar wel grappig natuurlijk. Als je na afloop je rommel even opruimt en je de daad niet verricht voor de ogen van een groep argeloze kindertjes tenminste.

Mocht je van plan zijn om naar San Francisco te gaan, weet je nu wat je moet doen. Naar de Golden Gate Bridge, Alcatraz, een ritje in de cable cars en tenslotte een paar vluggertjes in de robottaxi’s.

Enjoy your stay in San Francisco!