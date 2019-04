Wow: FCA verkoopt fabrieksnieuwe Alfa Romeo 8C Spider

Met recht een unieke kans.

Een 10 jaar oude Alfa Romeo 8C Spider die je eigenlijk geen occasion kunt noemen. Dat is dit prachtige exemplaar. Een unieke kans, want er zijn slechts 500 exemplaren gebouwd van de 8C Spider.

Dit exemplaar is in handen van FCA Heritage en zoekende naar een eerste eigenaar. Al die jaren bleef de Alfa Romeo in het bezit van de FCA Groep. Op een paar kilometers na is er niet gereden met de Spider en de auto heeft nooit de fabriek verlaten. Dit betekent niet dat de autogroep de toekomstige klassieker heeft laten verstoffen in een hoekje. Deze 8C Spider is door FCA Heritage met liefde netjes gehouden, waardoor de auto in feite klaar is om gereden te worden.

Of dat laatste ook gaat gebeuren is nog maar de vraag. Dit exemplaar heeft nu al een episch verhaal. Laat staan als de auto over 20 jaar opduikt bij een veiling en dat er in de tussentijd niet gereden is met het ding. Een droomscenario voor de serieuze autoverzamelaar. Mocht zo’n Spider niet je ding zijn dan heeft FCA Heritage goed nieuws voor je. Ze hebben ook een 8C Competitizione uit 2007 staan. Ook deze Alfa is nooit verkocht aan een klant en in handen gebleven van FCA.