Wij ‘Ollanders doen weleens lacherig over onze Belgische vrienden, maar ze kunnen zo streng straffen dat wij daar nog wat van kunnen leren…

Het is toch zo? Dat er vanuit het noorden altijd met een zekere mate van dedain gekeken wordt naar onze zuiderbuur. Belgen zijn dom, hun wegen zijn gatenkaas en de regering is nog een groter lachertje dan bij ons. Zeggen sommige mensen hè, wij niet. Wij houden van Belgen, maar dat terzijde.

Maar zelfs de grootste Belgen-scepticus moet soms toch wel inzien dat Sjefke en Urbanus het soms beter voor elkaar hebben dan Piet en Klaas uit Holland. En dan bedoelen we niet alleen de bourgondische gezelligheid, het bier en de friet patat, maar ook als het op straffen aankomt. Streng straffen zogezegd.

Streng straffen. Laat dat maar aan de Belgen over

Er kwam ons namelijk een nieuwsbericht onder ogen waaruit blijkt dat de Vlaamse arm der wet ook een heel vervelende kan zijn. Als jij door die arm wordt aangepakt, bedoelen we dan. Want de straf die een influencer daar kreeg voor een aantal misdragingen op de weg, kun je gerust streng noemen.

We hebben het hier over adil.gofast uit Brussel. Een soort wannabee rapper Boef die geregeld filmpjes op de socials plaatste waarin hij met snelheden tot 250 kilometer per uur in gehuurde auto’s door de bebouwde kom scheurde. Die waren best populair, zeker 40.000 mensen keken naar wat Adil uitspookte achter het stuur.

Maar daar bleef het niet bij. Adil.gofast is een notoire wegpiraat en heeft dat in het verleden ook meer dan eens bewezen. Op het proces, waar hij overigens niet bij was, bleek dat hij eerder al een rijverbod had opgelopen, maar toch achter het stuur bleef kruipen.

Wannabee Rapper Boef…

Verder werd hij meermaals gecontroleerd en werd ook betrapt op het rijden onder invloed van drugs, zei de openbaar aanklager. Maar wacht, er is meer… In het verleden kreeg hij ook al zes keer een rijverbod opgelegd en werd hij ook al veroordeeld voor vluchtmisdrijf en drugsfeiten.

Uiteindelijk bleek de rechter flink klaar met Adil en gaf hem een paar enorm strenge straffen. Hij werd schuldig bevonden aan dertien strafbare feiten en kreeg drie rijverboden van 5 jaar opgelegd. Maar ook nog twee rijverboden van 1 jaar en eentje van 6 maanden. Dat maakt een keurig totaal van 17,5 jaar.

Daarnaast kreeg hij ook nog verschillende boetes opgelegd die in totaal opliepen tot 25.600 euro. De man moet ook al zijn rij-examens opnieuw afleggen en ook medische en psychologische testen afleggen.

Hopen voor hem dat hij met die suffe filmpjes zo veel ‘barkies’ heeft verdiend dat hij de komende jaren een chauffeur kan betalen…

Met dank aan Pieter K. voor de tip!