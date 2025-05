Het klinkt niet exclusief enzo. Maar het is wel zo. Ook met de caravan willen we niet naast een Rus staan. Maar er is nog veel meer dan dat onderzocht hoor…

Kamperen: het klinkt als vrijheid, natuur en lekker kneuterig koken in je onderbroek. Maar volgens het Groot Nationaal Camperonderzoek 2025 van kamperverhuurder Goboony is de realiteit iets minder romantisch. Vooroordelen? Die gaan gewoon mee in de bagage.

Zo beoordeelt 43% van de camperaars hun buren op basis van hun uitrusting. Heb je een zelfbouwbus? Grote kans dat je wordt gezien als sociaal en benaderbaar. Rij je een dikke integraalcamper met alles erop en eraan of een dikke dubbel-assige caravan van Tabbert? Dan ben je volgens 52% dus asociaal en willen we niks met je te maken hebben.

Internationale spanningen blijven niet bij het journaal hangen. Ruim 66% van de ondervraagden ziet liever geen Russen naast zich staan. Amerikanen zijn ook niet populair (31%), terwijl Oekraïners, Spanjaarden en Belgen juist als gezellige buren worden gezien. Zo wordt geopolitiek opeens heel lokaal.

Jongeren maken herrie en zijn vervelend

Ook irritaties ontbreken niet. Geluidsoverlast staat hoog op de lijst. En ja hoor, het ligt natuurlijk aan de jeugd. Generatie Z krijgt met afstand de meeste pek en veren. Jong = lawaai, aldus 88% van de respondenten die er last van heeft.

Toch valt er ook wat te lachen. Het sociale smeermiddel? Eten. Eén op de vier nodigt al na één gesprekje iemand uit voor de caravan om mee te eten. Nederlanders blijken verrassend open voor lokale keukens: bijna de helft kookt graag met regionale ingrediënten, en meer dan de helft durft stiertestikels of orgaanvlees aan. Respect.

Maar culinaire ambities stoppenhelaas wel op de camping. Slechts 8,5% kookt ‘uitgebreid’. De rest doet aan minimalistische éénpansgerechten, het liefst met zo min mogelijk afwas. Budget? Tussen de vijf en tien euro per maaltijd. Prima, zolang het maar buiten gebeurt, want 35% noemt koken in de buitenlucht de ultieme campingbezigheid.

Wat missen we het meest als we met de caravan op pad zijn? Niet het fornuis, maar het kruidenrekje (27%). Belgen huilen om hun oven, Britten snakken naar een afwasmachine. Nederlanders? Die nemen genoegen met hun eerste bakkie pleur in de ochtendzon. Terecht.

Conclusie: De caravan en de camper blijven populair, maar zelfs op een grasveld midden in Frankrijk laat de menselijke natuur zich niet parkeren.

Gelukkig maakt een goede maaltijd en een bak koffie veel goed.