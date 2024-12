Belgen zuipen altijd en Yom Wses dus ook

Maar met een stuk in je kraag in de auto stappen? Het Belgische OM bevestigt: wazige Waes keek te diep in het glaaaaaas.

Acteur en presentator Tom Waes gaf het zelf al ruiterlijk toe, hij was op café geweest en daarna in zijn Porsche 911 gestapt. Hij was dronken. Starnakel. Lazarus, beschonken en bovenal toeter.

In de olie in een auto stappen? Altijd een slecht idee. Gelukkig zijn er geen doden gevallen en heeft hij alleen een pijlwagen en een Porsche 911 afgeschreven.

Na zijn ontwaken uit een kunstmatige coma trok hij meteen het boetekleed aan en liet in een statement weten dat ie fout zat. Waarschijnlijk het slimste om meteen toe te geven en verantwoordelijkheid te pakken voor zijn stommiteit.

Officieel: Tom Waes was dronken

Inmiddels zijn ook de resultaten van het bloedonderzoek binnen. De 56-jarige BV-er (Bekende Vlaming) was kachel toen hij begin deze maand bij Antwerpen bij de Kennedytunnel zijn Porsche kort reed.

Het Antwerpse parket (Openbaar Ministerie op zijn Vlaams) bevestigt aan HLN dat de bloedanalyse heeft bevestigd dat Tom te diep in zijn vaasje heeft gekeken op de avond van het onderzoek. Hoeveel de Undercover acteur teveel heeft ingenomen is nog niet bekend, dat moet nog blijken.

Gevolgen voor dronken Tom Waes

In België mag je maximaal 0,5 promille alcohol in je bloed hebben. Vanaf 0,8 promille staan er in België strengere strafmaatregelen in de wet. Zo kan het rijbewijs worden ingetrokken als je rijgedrag gevaarlijk is voor de verkeersveiligheid.

De standaardboete is bij staandehouding 420 euro, (net zoveel als in Nederland een telefoon vasthouden). Vanaf 1.0 promille is dat 578 euro. Vanaf meer dan 1.2 promille is een onmiddellijke inning niet meer mogelijk en moet je voor de politierechter verschijnen. Dat kan overigens ook met een lager promillage als het parket dat zo beslist.

Die politierechter kan een boete opleggen van 1.600 tot 16.000 euro en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. Daarnaast heeft de politierechter de mogelijkheid om een alcoholslot op te leggen. Eén en ander afhankelijk van het alcoholgehalte in het bloed. Hoe minder bloed in je alcohol, hoe hoger de straf. Dat alcoholslot is overigens vanaf 1,8 promille verplicht.

Bij herhaling

Het is ons niet bekend, maar als Tom al eerder Waezig in de auto is gestapt is er sprake van herhaling en is hij nog meer het bokje. Is het binnen drie jaar na de vorige overtreding dan kan de boete tussen de 3.200 euro en de 40.000 euro uitvallen en bedraagt het rijverbod minimaal drie maanden.

Voor je weer achter het stuur mag is een medische en psychologische test verplicht. Ga je nog een keer binnen dezelfde drie jaar in de fout, dan verdubbelen alle sancties weer.

Nuchtere Tom Waes

Inmiddels is de dronken Tom Waes aardig ontnuchterd en is hij weer thuis om te herstellen van alle verwondingen. Hij heeft een hoofdwond die verzorging nodig heeft en kan nog niet steunen op zijn bekken.

Fysiek verwachten de doktoren een spoedig herstel. Mentaal heeft hij en zijn familie nog wel een lange weg te gaan. We zijn benieuwd hoe dronken Tom Waes precies was en hoe hoog daarnaast de straf in België is voor het total loss rijden van een klassieke Porsche 911.