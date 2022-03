Stunt Tesla Model S, auto vliegt meters door de lucht

De stunt liep verkeerd af. Je vraagt je af hoe de stunt met de Tesla Model S wel goed af had kunnen lopen.

YouTubers verzinnen steeds gekkere dingen om onder de aandacht te komen. Nu is deze stunt niet uitgevoerd door een YouTuber zelf, maar het heeft er wel mee te maken. De Amerikaanse videomaker Alex Choi is een bekend gezicht in de straten van Los Angeles. Met zijn heftig verbouwde auto’s, zoals een unieke Lamborghini Huracán en een BMW M2, heeft Choi zich als jonge twintiger prima kunnen nestellen tussen alle YouTubers, influencers en andere fantastische talenten in LA.

Alex heeft ook een Tesla Model S Plaid. En het leek hem een goed idee om een ritje te organiseren. Zo gezegd, zo gedaan. Via sociale media werd opgeroepen op ergens te meeten. Tientallen Tesla-rijders kwamen daar op af. Vervolgens was er een persoon met een Model S die wel een goed idee had (vond hij vooral zelf). Hij had het voorstel om een stunt uit te voeren met zijn Tesla Model S. YouTuber David Dobrik had ooit een vergelijkbare stunt gedaan met zijn Tesla en de Model S-meneer wilde hetzelfde uitvoeren op die plek, maar dan wat gekker.

Zo gezegd zo gedaan. Echter liep het volledig uit te klauwen. Want wat kan er nu fout gaan als je een Tesla van twee ton lanceert met een stunt? Alles, alles kan foutgaan. Met een snelheid van zo’n 100 km/u begon de Tesla aan zijn duikvlucht. De auto kwam tegen een Subaru Forster tot stilstand. De Model S is total loss. Wonder boven wonder kwamen de inzittenden, inclusief een kat, met de schrik vrij. Dit is ongeveer het domste wat je kunt doen. Gelukkig hebben we de beelden nog.