Jon Olsson koopt droomauto: Porsche 993 als GT2 Evo

Een nieuwe auto voor Jon Olsson in vorm van een Porsche 993 Turbo. Dit keer geen moderne supercar dus.

Wanneer Jon Olsson weer eens een nieuwe auto koopt halen we inmiddels onze schouders op. Het typische YouTube-trucje is al zo vaak gedaan. Koop een auto, pimp deze de moeder en verkoop het ding door voor een leuke winst. Maar dit keer is het anders. In elk geval de auto. Geen moderne supercar, maar een oude Porsche! Jon Olsson heeft namelijk een 993 Turbo gekocht, met de looks van een GT2 Evo.

Een echte GT2 Evo kost zomaar meer dan een miljoen euro. En hoewel dat de echte droom is van Olsson, zou deze aankopen en rijden kapitaalvernietiging zijn. In plaats daarvan koos de Zweedse YouTuber ervoor om een replica te kopen via een veiling. In zijn nieuwste video haalt de ondernemer de Porsche 993 Turbo op, die is uitgevoerd met een GT2 Evo kit. Het eerst ritje, door de luchthaven van Heathrow per rolstoel, is al een uitdaging. Ondanks een verwonding wilde de Zweed het ophalen van de auto niet uitstellen. Begrijpelijk.

Met een nieuwe videoreeks op YouTube laat Olsson de auto aan zijn publiek zien. In een latere nog te verschijnen video onderneemt Jon een gigantische roadtrip met de Porsche 993. Van Londen rijden naar zijn huis in Cyprus. Een rit van grofweg 4.000 kilometer.

Fotocredit: Jon Olsson via Instagram