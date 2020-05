“Subsidie op nieuwe auto’s helpt industrie op gang”

Met een compleet ingestorte automarkt kan subsidie op nieuwe auto’s misschien wat zaken op orde stellen.

Om het even simpel te zeggen: van alles wat nu aan je kop zit, is ‘moet ik een nieuwe auto kopen’ waarschijnlijk geen topprioriteit. En terecht, trouwens.

Geen keus

Maar in ieder geval heb je de optie. Wij zitten namelijk in een intelligente lockdown. Landen als het VK en Italië zitten potdicht en je mag alleen de straat op voor ‘essentiële zaken of een luchtje scheppen’. Vele winkels zitten dicht en dat geldt ook voor de autodealers. Bovendien mag je de deur niet uit voor een non-essentieel dealerbezoek of het kopen van een auto.

Verkopen storten in

De cijfers van april, gedeeld door NOS, liegen er niet om. Vergelijk je de cijfers van 2020 en 2019, dan zien we extreme dalingen. Neem het VK: in april 2020 werden daar in het hele land 4.000 auto’s verkocht: 97 procent(!) minder dan 2019. In Italië is het met 98 procent bepaald niet beter. In Frankrijk gaat het om 89 procent, Duitsland weet het iets beter te doen met 61 procent en in Nederland lijkt het vergeleken met de andere landen mee te vallen met 53 procent. Er kan gestimuleerd worden: bijvoorbeeld met subsidies op nieuwe auto’s.

Subsidie

Geen nieuwe auto’s in de showrooms betekent dat de vraag voor productie veel lager is. En zo kun je de hele autoverkoop-cyclus volgen tot je een ons weegt: kort gezegd kan en gaat het waarschijnlijk grote gevolgen hebben. “Het herstarten van de auto-industrie zal als een motor van algeheel economisch herstel functioneren”, aldus Sigrid de Vries, de Nederlandse secretaris-generaal van Europese toeleveranciers. Een manier om dit weer op gang te krijgen is een subsidie op nieuwe auto’s.

Het herstarten van de industrie is goed voor alles in de EU. Zo’n 14 miljoen mensen in de EU werken in de auto-industrie. Een aanschafsubsidie zou betekenen dat een nieuwe auto kopen aantrekkelijker is dan ooit, wat de industrie weer op gang helpt. Er is nog niks concreets. Het gaat vooral om de Duitse regering die gesprekken heeft gehad met grote Duitse autofabrikanten als BMW, Mercedes en Volkswagen. Nu wordt er een 25-puntenplan opgesteld door vier overkoepelende auto-organisaties en de aanschafsubsidie zou daarin voor kunnen komen.

Nodig?

Klinkt als een plan, maar er is ook tegenstand. Vanuit D66 bijvoorbeeld, waar oud-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy zegt dat de nadruk niet moet liggen op de auto-industrie, maar bijvoorbeeld op de horeca. “Wie weet stellen mensen het kopen van een nieuwe auto even uit en worden binnenkort alsnog weer auto’s verkocht, terwijl de horeca niet-herstelbare verliezen lijdt.”

Komt er een subsidie op nieuwe auto’s? Dat is nog niet zeker. Maar het idee is in ieder geval genoemd.

Foto: een nieuwe Ferrari SF90 Stradale bij de dealer, gespot door @gwnfinn op Autojunk.