Handen bij de knoppen voor subsidie elektrische auto

Om 09:00 vanmorgen gaan de lijnen weer open. Dan komt de elektrische auto weer in aanmerking voor subsidie.

Het is inmiddels een traditie geworden. Heb je aan het einde van het jaar de traditionele run op een elektrische auto voor de dan nog lagere bijtelling. Aan het begin van het jaar is er juist een run op de subsidie voor een elektrische auto. De overheid heeft daar een potje voor beschikbaar gesteld, maar de ervaring leert dat die pot binnen no time op is.

Subsidie elektrische auto vanaf 09:00

Voor het nieuwe jaar gaat straks om 09:00 de pot weer open. Particulieren kunnen dan subsidie aanvragen voor een nieuwe of gebruikte elektrische auto. Het totale budget is voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) verdeeld over de periode 2020 tot en met 2024. Voor dit jaar is er € 71 miljoen beschikbaar voor nieuwe elektrische personenauto’s (koop en lease) en € 20,4 miljoen voor gebruikte elektrische personenauto’s (koop en lease). Ter vergelijking. Vorig jaar was er € 14,4 miljoen beschikbaar voor een nieuwe EV en € 13,5 miljoen voor een gebruikte.

Als je kijkt naar de beschikbare subsidie is er veel meer geld beschikbaar in vergelijking met 2021. Toch is de verwachting dat de pot weer binnen enkele dagen leeg is, aldus experts tegenover Nieuwsuur. Het potje voor gebruikte EV’s gaat traditioneel een stuk langzamer en zal vermoedelijk pas later in 2022 opraken.

In vergelijking met 2021 is er wel een verandering met betrekking tot de verstrekte subsidie. Voor een nieuwe auto tussen de € 12.000 en 45.000 kun je rekenen op € 3.350 subsidie. Dat was voorheen € 4.000. Met € 2.000 is de subsidie voor een gebruikte EV gelijk gebleven.