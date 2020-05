Deze S-Klasse Estate ging Mercedes te ver

‘560 TEL’: dat zal je niet zien staan op creaties van Das Haus zelf. Deze Mercedes S-Klasse Estate is dan ook een (gaaf) verzinseltje.

Een niche die nog nooit is gevuld: extreem luxe stationwagons. Er waren wel pogingen, bijvoorbeeld van Audi. De Avantissimo in 2001 en de Prologue Avant Concept uit 2015. Beide gebaseerd op de A8, maar beide haalde ze het productiestadium niet. Er is geen hoge nood om deze niche te vullen, want ook een Mercedes S-Klasse Estate of een BMW 7 Serie Touring laten het van zich af weten.

Goed zoeken

Toch raar. Je zou zeggen dat nu luxe SUV’s een ding zijn, een luxe stationwagon in de topklasse eventueel zou kunnen werken. Maar ze zijn er niet en komen er niet. Behalve als je goed zoekt. Dan kom je dingen tegen als deze Mercedes ‘S126’. Een S-Klasse Estate.

560 ‘TEL’

Bij de W126-generatie, waar de Estate op gebaseerd is, was de 560 SEL de topmotorisering. Deze werd voor de bijzondere Estate veranderd naar 560 TEL, met de T van T-Modell. Een unieke creatie, maar wel vrij voorspelbaar. Het is voor de S-Klasse was de T-serie was voor bijvoorbeeld de W124 E-Klasse: een dakkapel. Sterker nog: de achterlichten van diezelfde W124 TE werden gebruikt voor de TEL. Verder mag je genieten van het welbekende jaren ’80 dashboard van de W126, en natuurlijk de luxe zetels voor en achter.

Maar dat is helemaal niet erg. Het betekent dat de luxe insteek van de S-Klasse nu gepaard kan worden met een heerlijk grote kofferbak. Ideaal voor de levensgenieter in zijn S-Klasse die ook een hond heeft. Voor 1990, het jaar waarin deze S-Klasse gebouwd werd, was het waarschijnlijk de meest luxueuze stationwagon ter wereld.

Te koop

Een unieke kans: de TEL staat te koop. Het gaat om een unieke conversie van Caro in Hamburg. Voor de ombouw zijn waar mogelijk enkel originele Mercedes-onderdelen gebruikt. En de 560-badge is correct: je hebt inderdaad de 5,6 liter grote V8 tot je beschikking. De km-stand is met 103.000 km wel fors. Maar goed, tegelijkertijd is het beresterk spul, die oude Mercedessen.

Helaas is niet bekend wat voor bedrag er op het prijskaartje staat. De verkoop wordt gedaan door Stuart Parr. De advertentie van de Mercedes S-Klasse Estate bekijken kan op hun website.