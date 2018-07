Sugar high: TU/e maakt zoet snoepje dat 1:300 haalt

De Noah is officieel. Maar is 'ie net zo verslavend als Baking Soda?

Als je nooit naar het nieuws kijkt weet je het misschien niet, maar het gaat volledig mis met de wereld. Mensen zijn verslaafd aan olie, verslaafd aan suiker en gaan naar de Toppers. Als we zo doorgaan zit de apocalyps eraan te komen, zoveel is duidelijk. Gelukkig zijn er nog de bollenbozen van de TU/e. Zij hebben een list bedacht om twee van onze zwakheden in een klap te tackelen. Hun nieuwste eco-bolletje genaamd de Noah haalt namelijk het equivalent van één op driehonderd én is gemaakt van suiker, zodat we die niet meer op kunnen eten.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Noah slechts 350 kilogram ging wegen, maar deze doelstelling werd niet gehaald: de Noah weegt (zonder batterijen) namelijk 360 kilogram. Mét batterijen wordt dat 420 kilogram. Dat is uiteraard nog steeds maar ongeveer de helft van wat een conventionele moderne stadsflitser dezer dagen op de weegschaal brengt. Het goede nieuws is dat de beoogde topsnelheid van 100 kilometer per uur is opgetrokken tot 110 kilometer per uur. Vlammen met dat hok!

De Noah is in zekere zin de opvolger van de Lina die de TU/e vorig jaar maakte. Het grootste verschil ten opzichte van zijn voorganger is dat het bindmiddel tussen de vlaspanelen waaruit de auto is opgebouwd nu ook compleet te recyclen is. Dat is namelijk het grote doel van de hele exercitie: een zogeheten ‘circulaire auto’ maken. Er is geen andere rijdende auto die over de hele levensduur een net zo lage milieubelasting heeft als de Noah, ook geen prototype. Om te bewijzen dat het niet slechts om een leuk hobby-projectje gaat wordt de auto binnenkort naar de RDW gebracht om toegelaten te worden tot het wegverkeer.

Omdat we realisten zijn, willen we echter niet suggereren dat de Noah ook op grote schaal gebouwd zal worden. Een oefening in futiliteit dus, deze Noah? Teamlid Cas Verstappen hoopt van niet: als je een autofabrikant bent is het namelijk goed mogelijk dat de Noah naar je toe komt deze zomer. Het team van de TU/e wil autofabrikanten en toeleveranciers namelijk bewust maken van wat er mogelijk is op het gebied van de circulaire auto. Wellicht gaan we in de toekomst indirect dus toch wat terugzien van de Noah. Dat autofabrikanten bezig zijn met dit issue is duidelijk. De constructie die het dashboard van de Alfa Romeo Giulia overeind houdt is bijvoorbeeld al gemaakt van hennepvezels. Nu alleen nog even werken aan die oplossing voor de Toppers, bollebozen.