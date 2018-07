Deze Audi RS7 met Lambo-interieur gaat voor team rood

Raad eens welke kleur de binnenkant heeft?

In het Duitse Stuhr huist een dealer die zich toelegt op auto’s die net wat specialer zijn dan normaal. Het gaat dan niet ‘gewoon’ over exoten, maar liefst over exoten die besprenkeld zijn met de nodige tuning. Toegegeven, de blasé geworden autospotters onder ons zullen een Audi C7 RS7 (rijtest) misschien niet eens beschouwen als een exoot. Doch aan het exemplaar dat bij Hollman International staat is zoveel verspijkerd dat je er simpelweg niet aan ontkomt ‘m een tweede blik te gunnen, of ‘ie die nou waardig is of niet.

Het begint al lekker met het kleurtje Misano Red. Maar, op zich bestaan er meer RS-jes met deze kleur. Bij deze RS7 zijn de gesmede 22-inchers en de remklauwen echter ook uitgevoerd in dezelfde kleur. Het exterieur is verder versierd met wat subtiel spoilerwerk van Prior Design. Ook onder de kap is er het nodige veranderd. APR heeft onder de kap hun Stage 2 tuningskitje op de V8 mogen schroeven, waardoor deze nu goed is voor 725 pk. Tevens is de lelijke plastic engine cover vervangen door een exemplaar van carbon.

Het pièce de resistance vormt het interieur van de auto. Dit is namelijk een overweldigende rode oase die direct uit de schappen komt van Lamborghini. Vrijwel het hele interieur is bekleed met nappa leder in de kleur Rosso Centaurus, inclusief bijvoorbeeld de ventilatieroosters. De hemelbekleding is eveneens rood. Het enige contrast wordt verzorgd door enkele zwarte accenten en de zwarte sierlijsten. Het spreekt voor zich dat de samensteller van de RS7 verder ook niet scheutig geweest is met het aanvinken van opties op Audi’s peperdure lijstjes. Al die dingen die je niet nodig hebt maar wel wil hebben zitten erop.

Dat brengt ons bij de vraagprijs van het apparaat. Deze bedraagt 149.900 Euro. Let wel, de auto heeft nog niks gereden en is in die zin dus ‘nieuw’. Eigenlijk geen geld dus voor dit bizarre apparaat, wel?



Bedankt Tom voor de tip!