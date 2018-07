HEET! PSV-selectie tikt 90 Italiaanse schoonheden binnen

Een nieuwe zwembadaffaire? We hebben de beelden!

Onlangs brachten we je al het nieuws dat de mooiste club van Nederland hun Mercs zouden gaan inruilen voor schitterende Alfa’s. Nu de voorbereiding op het nieuwe seizoen voor de spelers weer begonnen is, was gisteren het moment van de waarheid daar. De eerste zwik van in totaal 90 Alfa’s werden overhandigd aan spelers en staf. Onder andere drie nieuwe aanwinsten van de landskampioen, te weten Denzel Dumfries, Nick Viergever en José Angelino, mochten hun nieuwe Italiaanse bella’s in ontvangst nemen. Als hun WAGs daar maar niet jaloers van worden…

Nou zou je gezien de salarissen die de topsporters van de landskampioen toucheren waarschijnlijk verwachten dat er een voetbalveld vol klavertjes vier (rijtest) op de spelers stond te wachten, maar helaas. PSV’s nieuwe partner Auto Driessen heeft hier een stokje voor gestoken, zodat er een gemêleerde selectie op de PSVers stond te wachten. In een team heb je immers ook een goede mix van talenten nodig. Nu we het toch hebben over dit soort oppervlakkige synergieën tussen sport en auto’s, PSV’s commercieel directeur Frans Janssen had ook nog een paar mooie leuzen voor ons in petto:

De sportiviteit en passie spatten van dit Italiaanse automerk af en dat sluit naadloos aan bij PSV. Als topsportorganisatie streven we altijd naar het allerbeste. Daarom kozen de spelers van PSV met de Stelvio, Giulia en Giulietta voor een brede selectie topsporters uit het aanbod van het sportieve Italiaanse premiummerk.

Frans Driessen van Auto Driessen doet er zelfs nog een schepje bovenop:

Met de overhandiging van deze eerste groep van in totaal negentig auto’s aan PSV voegen we de daad bij het woord en maken we onze samenwerking voor de fans van PSV en de liefhebbers van het Italiaanse ‘il cuore sportivo’ tastbaar.

Jaja, cuore sportivo en alles, ik had het zelf niet beter kunnen verzinnen. Alles op alles zetten om vanaf nu elke wedstrijd te winnen et cetera, je kent het wel. Enfin, als er ergens een zwik Alfa’s staat in Nederland zijn wij er natuurlijk ook bij. Vliegende reporter @wouter had voor de gelegenheid passend vervoer geregeld, namelijk een -spoiler alert- Bentley Bentayga. Check zijn avontuur in de video hieronder!