Chicken Vindaloo! Dit is de Vazirani Shul

In Goodwood werd zojuist een gepeperde nieuwe exoot aan de wereld voorgesteld.

Dromers die hun eigen supercar uit de grond willen stampen zijn in principe niks nieuws. Vroeger had je bijvoorbeeld al mannen als John Zachary DeLorean en Gerald Wiegert. Als het je even ontschiet waar je die tweede naam ook alweer van kende: van de geweldige Vector W8 uiteraard. Hoewel deze twee lieden uiteindelijk niet slaagden in hun opzet ‘het nieuwe Ferrari’ te worden, wisten ze op zijn minst een product op de markt te brengen. De meeste dromers is zelfs dat niet gegeven.

De potentiële (potentieel, HAR HAR) overgang naar EV’s biedt echter nieuwe kansen voor nieuwe partijen om zich in de autowereld te mengen. In sommige opzichten is het een voordeel als je geen ellenlange geschiedenis hebt met plofmotoren. Zodoende kan je met een blank canvas beginnen. Bij Rimac klaagt er bijvoorbeeld niemand over dat de C_Two niet detzelfde beleving heeft als de oude 911 GT3 (rijtest) of 458 Speciale.

Een nieuwe speler die met een elektro-supercar op de proppen wil komen heet Vazirani. Dit Indiase bedrijf is het geesteskind van Chunky Vazirani. Chunky is zijn echte naam, of in ieder geval hoe hij zichzelf noemt. Naar eigen zeggen is de Indiër al enkele jaren actief als designer in de autowereld. Hij claimt ervaring bij onder andere Rolls-Royce en Jaguar.

Enkele dagen geleden kwam Vazirani op de proppen met een teasertje van de Shul, het eerste model van het merk. De omschrijving van het model bij de Youtube video is alvast veelbelovend/hoogdravend:

Shul (pronounced “Shool”), is an aerodynamically enhanced elegant design paired with a Micro Jet Turbine Electric powertrain to deliver a spiritual automotive experience of restrained power, eternal beauty and quiet eminence.

De Shul wordt aangedreven door vier elektromotoren in de wielen, die bijgestaan worden door een turbinemotor als range extender. Zojuist trok Chunky in het bijzijn van de eveneens best wel chunky Bibendum het doek af van de elektrohypercar, zodat we ‘m vanuit alle hoeken kunnen bewonderen. Check snel de gallery om te kijken of je het wat vindt!