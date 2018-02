TU-Eindhoven snapt het, maakt een circulaire auto

De studenten uit Eindhoven slaan een nieuwe weg in en richten zich op belangrijkere zaken.

Leuk hoor, die elektrische auto’s, maar echt milieubewust is het (nog) niet. Het rijden wel, het produceren niet. De TU/ecomotive is echter gestart met het werken aan een oplossing, in de vorm van een circulaire auto. Hiermee doelen we op de verwerking van recyclebare producten in een auto. Een team van 22 studenten (van 9 verschillende richtingen) werkte sinds juni 2017 aan het nieuwe concept en ontwerp, waarmee het wil aantonen dat ook auto’s kunnen bijdragen aan de circulaire economie.

De TU/e maakte vorig jaar al ’s werelds eerste bio-based auto: de Lina. De nieuwe auto, die gisteravond is gepresenteerd, is Noah gedoopt. De Noah weegt slechts 350 kilo en is een tweepersoons stadswagentje met modulaire batterijen. De actieradius is 240 kilometer, een vermogen van 15 kW brengt het voertuig naar een topsnelheid van honderd kilometer per uur. Deze opvolger van Lina moet volgens het team ’s werelds eerste circulaire auto worden. Zo zijn de bindmiddelen in de vlaspanelen, net als bij voorganger Lina vervaardigd uit plantaardige onderdelen, nu ook compleet te recyclen. In tegenstelling tot de Lina zijn het bindmiddel (ditmaal PLA) en de vlasstructuur weer van elkaar te scheiden als de auto uit gebruik wordt genomen.

De Noah is niet heel mooi te noemen (video hier), maar het ziet er alvast beter uit dan een i3. Niet dat dat heel moeilijk is.

Autofabrikanten doen er tegenwoordig alles aan om hun producten lichter te maken. Daarvoor worden echter kostbare materialen als aluminium en koolstofvezel gebruikt. Dergelijke materialen zijn niet alleen duur, maar ook bewerkelijk en dus kost het meer energie om ze in auto’s te verwerken. Daar is het milieu uiteraard niet bij gebaat.

Het team stopt overigens met deelname aan de Shell Eco-marathon: “Hoewel we trots zijn op onze geschiedenis, zijn we na bezoek aan de Eco-marathon als team tot de conclusie gekomen dat dit niet meer past bij waar we met het team naartoe willen. Ons concept past niet meer binnen de restricties van de Eco-marathon, onder andere op het gebied van gewicht en formaat.”

De onthulling van Noah, inclusief kenteken, staat gepland voor juni van dit jaar.

