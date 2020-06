Supercar Flashback: Lamborghini Murciélago LP670-4 SV

Het was voor Wouter een mooie dag in Spanje met één van de meest rauwe moderne Lambo’s. De Murciélago LP670-4 Superveloce.

Dit is een supercar ervaring die bij @wouter ongetwijfeld een speciaal plekje heeft. Vandaag de dag zijn de meeste supercars zo goed, dat zelfs je moeder bij wijze van spreken er boodschappen mee kunt doen. De Lamborghini Murciélago LP670-4 SV is dat zeer zeker niet.

De auto is enorm, hij kent flinke dode hoeken, het zicht naar achter is slecht, de versnellingsbak is gevoelig en probeer jij de velgen maar eens netjes te houden met een ritje door de McDrive. Kortom: dit is een échte supercar. Zet de volume een tandje hoger en geniet van de Lamborghini Murciélago LP670-4 Superveloce rijtest en video!