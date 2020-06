De dikste NL bedrijfswagen die je vandaag gaat zien

Je werkklussen afwerken met deze bijzondere Jeep Wrangler bedrijfswagen is toch geniaal?

Een bestelbus hoeft niet altijd het gebruikelijke te zijn. Met een beetje creativiteit is er zoveel leuks op grijs kenteken te krijgen. Vandaag hebben we zo’n toffe bedrijfswagen. Het gaat hier om een Jeep Wrangler 2.8 bestelauto, aangepakt door de Britse tuner Kahn Design.

Het voertuig heeft een bijna militaire uitstraling door zijn brute voorkomen. De 2.8-liter dieselmotor viercilinder is goed voor 200 pk en 460 Nm koppel. Het blok is gekoppeld aan een automaat met zes versnellingen. Het is geen snelheidswonder, maar dankzij het koppel zal deze Jeep Wrangler bedrijfswagen zelfs in beladen toestand vlot aanvoelen. Op papier sprint de bedrijfswagen in 11,7 seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 172 km/u.

De Jeep Wrangler bestelauto is origineel in Nederland geleverd. Vervolgens ging de auto naar Kahn Design in Engeland voor een make-over. Zijn brute body, offroad banden, vier uitlaten en enorme reserveband achterop maken het een rauwe verschijning. De bedrijfswagen inrichting zie je hieronder.

Deze Jeep Wrangler bedrijfswagen komt uit 2017. Het voertuig heeft bijna 23.000 kilometer gelopen. Voor een diesel van drie jaar oud zijn dat niet schrikbarend veel kilometers. Het brute beest heeft een laadvermogen van 620 kg. De kosten van deze Chelsea Kahn Design moeten wel passen op de begroting. De vraagprijs is maar liefst 72.500 euro.